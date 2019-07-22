«Пока такого предложения не поступало» - Нурбол Жумаскалиев о его вероятном назначении главным тренером ФК «Тобол»

Информация о том, что главным тренером ФК «Тобол» после вчерашней отставки Владимира Газзаева может стать спортивный директор костанайского клуба Нурбол Жумаскалиев, появилась на сайте Vesti.kz сегодня утром. В публикации также говорится: если даже Жумаскалиев не станет главным тренером, то, скорее всего, войдет в тренерский штаб. Как утверждает интернет-ресурс, в шорт-листе руководства «Тобола» есть несколько других кандидатур на должность главного тренера, но не уточняет каких именно.

Фото: ФК "Тобол"©

«НГ» попросила прокомментировать эту информацию самого Нурбола ЖУМАСКАЛИЕВА.

- Пока такого предложения - стать тренером ФК «Тобол» - мне не поступало, - ответил он. - Что буду делать, если поступит? Пока не могу ответить.

Экс-главный тренер «Тобола» Владимир ГАЗЗАЕВ подал в отставку утром 21 июля, буквально за несколько часов до матча «Тобола» с алматинским «Кайратом» на своем поле.

Сам он так прокомментировал свою отставку:

- Накануне матча с "Кайратом" у меня состоялся разговор с руководством "Тобола", где были озвучены планы по изменению вектора развития клуба. Эти планы предусматривают расторжение контрактов с рядом футболистов основного состава, серьезное уменьшение и без того низкого бюджета клуба, а также увольнение целого ряда ключевых работников команды. Команда, идущая на первом месте в национальном чемпионате и являющаяся главным претендентом на чемпионский титул, как минимум заслуживает несколько иных планов. Я озвучил, что в создавшейся ситуации наше дальнейшее сотрудничество не представляется возможным.Мне предложили продолжить работу, однако я принял решение покинуть "Тобол". Оставляю команду во главе турнирной таблицы КПЛ и желаю костанайскому клубу завоевать золотые медали чемпионата Казахстана.