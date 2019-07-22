Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»

Главный тренер костанайского футбольного клуба Владимир Газзаев подал в отставку накануне матча с алматинским клубом "Кайрат".

Фото: ФК "Тобол

Как сообщается на сайте fctobol.kz, уход тренера связан с новым вектором развития костанайского клуба. Также свой пост покидает ассистент главного тренера Николай Латыш.

В интервью корреспонденту vesti.kz Владимир Газзаев прокомментировал свою отставку.

- Накануне матча с "Кайратом" у меня состоялся разговор с руководством "Тобола", где мне были озвучены планы по изменению вектора развития клуба. Эти планы предусматривают расторжение контрактов с рядом футболистов основного состава, серьезное уменьшение и без того низкого бюджета клуба, а также увольнение целого ряда ключевых работников команды, - рассказал Газзваев.

По словам тренера, он выразил руководству свое несогласие с грядущими изменениями.



- Команда, идущая на первом месте в национальном чемпионате и являющаяся главным претендентом на чемпионский титул, как минимум заслуживает несколько иных планов, и озвучил, что в создавшейся ситуации наше дальнейшее сотрудничество не представляется возможным. Мне предложили продолжить работу, однако я принял решение покинуть "Тобол". Оставляю команду во главе турнирной таблицы КПЛ и желаю костанайскому клубу завоевать золотые медали чемпионата Казахстана, - сказал Газзаев.