Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
Главный тренер костанайского футбольного клуба Владимир Газзаев подал в отставку накануне матча с алматинским клубом "Кайрат".
Фото: ФК "Тобол
Как сообщается на сайте fctobol.kz, уход тренера связан с новым вектором развития костанайского клуба. Также свой пост покидает ассистент главного тренера Николай Латыш.
В интервью корреспонденту vesti.kz Владимир Газзаев прокомментировал свою отставку.
- Накануне матча с "Кайратом" у меня состоялся разговор с руководством "Тобола", где мне были озвучены планы по изменению вектора развития клуба. Эти планы предусматривают расторжение контрактов с рядом футболистов основного состава, серьезное уменьшение и без того низкого бюджета клуба, а также увольнение целого ряда ключевых работников команды, - рассказал Газзваев.
По словам тренера, он выразил руководству свое несогласие с грядущими изменениями.
- Команда, идущая на первом месте в национальном чемпионате и являющаяся главным претендентом на чемпионский титул, как минимум заслуживает несколько иных планов, и озвучил, что в создавшейся ситуации наше дальнейшее сотрудничество не представляется возможным. Мне предложили продолжить работу, однако я принял решение покинуть "Тобол". Оставляю команду во главе турнирной таблицы КПЛ и желаю костанайскому клубу завоевать золотые медали чемпионата Казахстана, - сказал Газзаев.
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