Форум
таноми52
17 миллиардов тенге потратили госорганы Казахстана на авто
maxsaf: Не многовато для такого городка? Предварительную сумму, необходимую на восстановление Арыси после взрывов, озвучил первый-заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана...
22.07.19 00:24
maxsaf
17 миллиардов тенге потратили госорганы Казахстана на авто
таноми52: На восстановление Арыси требуется 34 млрд. тенге. Не многовато для такого городка? Там же не в самом центре арсенал хранили. Судя по фото, большая часть зданий не пострадала, за...
21.07.19 23:46
Борьба с тупизмом
Евгений ШИБАРШИН: Не наступить на грабли
Классная статья, пересказ политического обозреватель и слов президента. Самое интересное, что местами тупо вырванные контекст для личной выгоды. Очень аналитично.
21.07.19 23:40
Борьба с тупизмом
Строгий выговор акиму села предложил объявить Совет по этике Костанайской области
А что тут собственного такого? Учли характеристику и привлекли к ответственности. Никто от нее не сбежал. Я понимаю, что вы любите кровь, мясо, разбирательство. Но это не тот случай.
21.07.19 23:37
Борьба с тупизмом
Аким Костанайской области отчитался перед депутатами облмаслихата
А что вам депутаты не так? То не довольны инфой, что не известно куда деньги девают. То недовольны что аким отчитался и рассказал куда освоили. Ну извините, что он вас лично за ручку не отвел и не...
21.07.19 23:33
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»

21 июля 2019, 18:32 |  Спорт

Главный тренер костанайского футбольного клуба Владимир Газзаев подал в отставку накануне матча с алматинским клубом "Кайрат".

Фото: ФК "Тобол

Как сообщается на сайте fctobol.kz, уход тренера связан с новым вектором развития костанайского клуба. Также свой пост покидает ассистент главного тренера Николай Латыш.

В интервью корреспонденту vesti.kz Владимир Газзаев прокомментировал свою отставку.

- Накануне матча с "Кайратом" у меня состоялся разговор с руководством "Тобола", где мне были озвучены планы по изменению вектора развития клуба. Эти планы предусматривают расторжение контрактов с рядом футболистов основного состава, серьезное уменьшение и без того низкого бюджета клуба, а также увольнение целого ряда ключевых работников команды, - рассказал Газзваев.

По словам тренера, он выразил руководству свое несогласие с грядущими изменениями.

- Команда, идущая на первом месте в национальном чемпионате и являющаяся главным претендентом на чемпионский титул, как минимум заслуживает несколько иных планов, и озвучил, что в создавшейся ситуации наше дальнейшее сотрудничество не представляется возможным. Мне предложили продолжить работу, однако я принял решение покинуть "Тобол". Оставляю команду во главе турнирной таблицы КПЛ и желаю костанайскому клубу завоевать золотые медали чемпионата Казахстана, - сказал Газзаев.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
22.07.19 00:18 "Психологически очень тяжело ребятам" - тренеры прокомментировали матч, в котором "Тобол" проиграл "Кайрату"
21.07.19 20:25 "Кайрат" победил "Тобол" в первом матче после отставки Газзаева
21.07.19 10:00 17 миллиардов тенге потратили госорганы Казахстана на авто
21.07.19 09:53 Что такое сертификат Qaznet и безопасен ли он - разбирается сайт factcheck.kz
21.07.19 08:04 Одно из самых популярных мест загородного отдыха становится похожим на свалку
21.07.19 07:31 США впервые за 10 лет меняют тест на гражданство
21.07.19 06:57 Ольга ГОРАЙ: Культурное обнищание
20.07.19 12:03 По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
20.07.19 12:00 В Казахстане пользователям рекомендуют ставить программу для слежки на смартфоны ради безопасности - "Новая газета"
20.07.19 09:46 Строгий выговор акиму села предложил объявить Совет по этике Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Сабыр
Re: Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно, а в нашей стране может быть хоть что-то нормально,по разуму или по уму?? Ну почему у нас всегда всё через Ж?? Как ты можешь сейчас свалить?? Вы что не поделили? Архимед,что случилось??
Профайл

§ Гога
Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1013
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.07.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже продули *Кайрату* 3:5 дома, выигрывая до 70 минуты 2:1 !!!!

[Исправлено: Гога, 21.07.2019 - 17:04]
Профайл

§ Кушмурунец23
Re: Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 21.07.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Вы что не поделили? Архимед,что случилось??

Все просто, наверно что то не поделили!
Профайл Посетить вебсайт

§ Козлов я
Re: Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.07.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов переименовать улицу Гагарина в проспект им. Назарбаева, а ул. Гвардейской присвоить имя Гагарина?
Да. Имя первого президента должна носить основательная улица с хорошей перспективой развития.
Да. Все равно что-нибудь переименуют, так уж пусть сделают это побыстрее.
Нет. Проспекты Назарбаева есть почти в каждом областном центре РК, зачем тратить деньги дополнительно?
Нет. Таким образом имя первого космонавта окажется незаслуженно забытым.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 74
Пользователей: 0
Всего: 74

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх