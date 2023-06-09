Отправлено: - 19:10





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49129 Схема была такой: человек вносит определенную сумму денег, остаток ему дает кооператив и он покупает квартиру. Уже проживая в квартире, он постепенно за нее рассчитываетсяИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49129 - Главным условием было - отдавать деньги за приобретенное жилье, чтобы дать возможность другим пайщикам как можно быстрее тоже обзавестись домом или квартирой, - отметил Грановский. - Но часть пайщиков просто не отдавала деньги.Источник:

[Исправлено: Добринцофф, 09.06.2023 - 19:14]

Цитата:Цитата:Естественно,что счастливые обладатели жилья не платили взносы,я бы то же не платил,а зачем если квартира уже твоя.