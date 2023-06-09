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≡ "Куда делись 255 млн тенге?" - По делу о создании финансовой пирамиды "ПК Лучший выбор-2018" допросили подсудимого
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46944
"Куда делись 255 млн тенге?" - По делу о создании финансовой пирамиды "ПК Лучший выбор-2018" допросили подсудимого
Отправлено: 09.06.23 - 16:11
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- Главным условием было - отдавать деньги за приобретенное жилье, чтобы дать возможность другим пайщикам как можно быстрее тоже обзавестись домом или квартирой, - отметил Грановский. - Но часть пайщиков просто не отдавала деньги.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1210
Re: "Куда делись 255 млн тенге?" - По делу о создании...
Отправлено: 09.06.23 - 16:11
#1
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Вот поэтому сыну славного еврейского народа сразу видно что он в теме,а вот ведущию утренников недавно осудили,конечно,не справедливо.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6116
Re: "Куда делись 255 млн тенге?" - По делу о создании...
Отправлено: 09.06.23 - 17:27
#2
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Только на минуту представьте себе, всё идёт как задумано, все покупают квартиры, все счастливы, и вот однажды закончились пайщики которых собрали со всего Казахстана, будут привлекать из соседних стран. Кстати в Китае делать бизнес
методом пирамиды смертельное преступление
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9426
"Куда делись 255 млн тенге?" - По делу о создании финансовой пирамиды "ПК Лучший выбор-2018" допросили подсудимого
Отправлено: 09.06.23 - 19:10
#3
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Цитата:
Схема была такой: человек вносит определенную сумму денег, остаток ему дает кооператив и он покупает квартиру. Уже проживая в квартире, он постепенно за нее рассчитывается

Источник:

Цитата:
- Главным условием было - отдавать деньги за приобретенное жилье, чтобы дать возможность другим пайщикам как можно быстрее тоже обзавестись домом или квартирой, - отметил Грановский. - Но часть пайщиков просто не отдавала деньги.

Источник:

Естественно,что счастливые обладатели жилья не платили взносы,я бы то же не платил,а зачем если квартира уже твоя.

[Исправлено: Добринцофф, 09.06.2023 - 19:14]
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