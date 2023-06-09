На скамье подсудимых 63-летний Игорь ГРАНОВСКИЙ, обвиняемый в создании финансовой пирамиды под видом ПК "Лучший выбор-2018". В ПК было 458 пайщиков, сумма привлеченных средств - 459 700 505 тенге.

Грановский полностью не признает вину. В своих показаниях он сообщил, что дело в недобросовестных пайщиках и руководителях некоторых филиалов. У ПК были филиалы в районах Костанайской области, а также в Карагандинской, Акмолинской и Павлодарской областях.

- ПК создали в январе 2018 года, а уже через две недели первому пайщику помогли купить квартиру, - сообщил Игорь Грановский. - Схема была такой: человек вносит определенную сумму денег, остаток ему дает кооператив и он покупает квартиру. Уже проживая в квартире, он постепенно за нее рассчитывается.

Средства, которых не хватало пайщику для покупки квартиры, докладывались за счет других пайщиков, пояснил подсудимый. Была так называемая категория льготников: если человек вносил 50% от стоимости квартиры, но при этом, например, был 50-й в очереди, жилье ему покупали раньше, чем остальным 49-ти пайщикам. Чем больше внесенная сумма, тем больше у пайщика была возможность купить жилье первым.

- Главным условием было - отдавать деньги за приобретенное жилье, чтобы дать возможность другим пайщикам как можно быстрее тоже обзавестись домом или квартирой, - отметил Грановский. - Но часть пайщиков просто не отдавала деньги. Общая сумма тех, кто не заплатил ни копейки после того, как получил жилье, составляет 31 126 313 тенге. Остальные платили плохо, поэтому и сложилась такая ситуация...

По такому же принципу приобрел квартиру и сам Грановский. Некоторые потерпевшие сообщали суду, что жилье в первую очередь получили жена и дочь подсудимого, но он это отрицал.

Во время показаний обвиняемого долго разбирались с суммой привлеченных средств. Согласно выводам экспертизы, она составила более 459 млн тенге.

- Эксперт установила, что 191 млн вы потратили на приобретение квартир, 13 млн тенге ушли на вашу зарплату, - отметила государственный обвинитель Нино КАПАНАДЗЕ. - Куда делись 255 млн тенге?

Грановский возразил, что на покупку квартир он потратил почти на 100 млн тенге больше - 275 млн.

- Откуда взялись эти цифры, как проводились подсчеты - непонятно, - отметил адвокат подсудимого Сергей ПОНОМАРЕВ. - Видимо, эксперт посчитала в общую сумму деньги, которые пайщики возвращали за уже приобретенное жилье.

В связи с этим на следующем судебном заседании допросят эксперта, посчитавшего сумму привлеченных средств.

Прения по делу назначены на 12 июня.