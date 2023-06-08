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≡ Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46943
Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная
Отправлено: 08.06.23 - 18:19
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Сначала она проводила собеседование по трудоустройству в качестве мастера массажа, далее она сообщала девушкам , что те будут заниматься оказанием интимных услуг за денежное вознаграждение.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12637
Re: Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница...
Отправлено: 08.06.23 - 18:19
#1
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Цитата:
Вовлечение в занятие проституцией”

Я так думаю что эти девушки и без посредника занимались бы тем к чему их тянула душа и тело)) а эта женщина их по крайне мере защищала от всяких хулиганов. Крыша)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26246
Re: Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница...
Отправлено: 08.06.23 - 18:36
#2
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Уже давно бы разрешили б официальную проституцию..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12637
Re: Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница...
Отправлено: 08.06.23 - 19:03
#3
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Цитата:
111:

А ты токал себе заимел? Просто на югах с ребятами познакомился. Реальный каждый хвастается что по две жены имеет. По два дома. Молодцы конечно. У нас у русских не много по-другому)) девушка на вечер, зачем сразу женится. 8-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
318
Re: Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница...
Отправлено: 08.06.23 - 23:09
#4
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......блуд страшный грех , получатели и окозатели этих греховных деяний будут в аду гореть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26246
Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная
Отправлено: 08.06.23 - 23:29
#5
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Цитата:
Vit:
А ты токал себе заимел?

По молоде был, у меня целый гарем их был.
Жили прям со мной.
Сейчас да, не то совсем..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25917
Re: Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница...
Отправлено: 09.06.23 - 12:23
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
и окозатели этих греховных деяний будут в аду гореть.

Ещё ни одна, не сгорела... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26246
Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная
Отправлено: 09.06.23 - 12:34
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
блуд страшный грех ,

Ты никогда до официального брака так сказать, не был ни с кем ни разу?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12637
Re: Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница...
Отправлено: 09.06.23 - 14:23
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
блуд страшный грех , получатели и окозатели этих греховных деяний будут в аду гореть

Не говори ерунду. Если бы не блуд, то человечество вымерло уже бы!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2255
Re: Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница...
Отправлено: 09.06.23 - 14:45
#9
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Цитата:
drakon:
Ещё ни одна, не сгорела...

Наверное я там буду(в аду), проверю, только как сюда сообщить не знаю
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