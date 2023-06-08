УБОП ДП Костанайской области установлена 39-летняя жительница Костаная, которая через социальные сети и мессенджеры на протяжении длительного времени вовлекала молодых студенток одного из городских колледжей в проституцию, сообщает Polisia.kz.

Сначала она проводила собеседование по трудоустройству в качестве мастера массажа, далее она сообщала девушкам , что те будут заниматься оказанием интимных услуг за денежное вознаграждение.

Девушкам она обеспечивала личную охрану, подбор клиентов на различных съемных квартирах и обещала хорошие заработки за короткий срок.

Организатор данного бизнеса вовлекла в занятие проституцией более 10 девушек.

– Полицейскими полностью установлен механизм совершения преступлений и все участники преступной ячейки, – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

В ходе проведения обысковых мероприятий на съемных квартирах и местах проживания были изъяты личные вещи, телефоны и денежные средства на сумму свыше 5 млн тенге и 8 тысяч российских рублей.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 308 УК РК “Вовлечение в занятие проституцией”.