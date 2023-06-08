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≡ Под покровом закона о персональных данных - Кто, когда, кому и за сколько продавал старый военкомат, остается тайной
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46933
Под покровом закона о персональных данных - Кто, когда, кому и за сколько продавал старый военкомат, остается тайной
Отправлено: 08.06.23 - 12:29
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Публикация о судьбе исторического здания «Был военкомат, да весь вышел», получила гневные отклики с двух сторон. Комментаторы на сайте считали, что газета обязана выяснить, за какую сумму был продан памятник истории и архитектуры в Костанае. А управление культуры требовало опровержения материала в той части, где говорится, что государство в прошлом году продало здание.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2238
Re: Под покровом закона о персональных данных - Кто, когда, кому...
Отправлено: 08.06.23 - 12:29
#1
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Сейчас вроде как предполагается какой то сайт, на котором можно будет подавать петиции от народа. Я предлагаю НГ составить петицию с предложением к правительству, решение о снятии статуса памятников истории проводить только после общественных слушаний, невзирая на статус собственности с обязательным широким освещением в СМИ. у нас и так памятников материальной культуры раз, два и обчёлся, а если их сносить решением наших чиновников, в компетенцию, которых я абсолютно не верю. мы вообще останемся без ничего. Военкомат уже не вернёшь, хотя бы музей отстоять надо. Я уверен придёт завтра инвестор с большими деньгами понравится место в центре города и не устоит ни управление культуры, ни акимат и будет как улицей Павших борцов, которую депутаты просто продали президенту банка
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1915
Re: Под покровом закона о персональных данных - Кто, когда, кому...
Отправлено: 08.06.23 - 12:38
#2
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Приятно удивила юридическая грамотность статьи, собственник, а не владелец. ;-)
Хотя в принципе всё же не понятно, как возможно такое уничтожение исторических сооружений, которые вроде под охраной закона находятся.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9255
Re: Под покровом закона о персональных данных - Кто, когда, кому...
Отправлено: 08.06.23 - 12:52
#3
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Цитата:
Эл-починно:
как возможно такое уничтожение исторических сооружений, которые вроде под охраной закона находятся.

Жана Казакстан - страна возможностей!
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