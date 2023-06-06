Отправлено: - 23:00

ПолиграфЪ Боярышников:



Цитата:Ну да, ну да... квартиры давали, медицина и обучение бесплатное, работу всегда находили.. или ваши родители были там пустым местом? Повспоминайте на досуге... Пусть было не все, но самое необходимое.. хорошее было время.. а сейчас что? Сплошь и рядом коррупция, ложь, пыль в глазах.. а у вас все хорошо в розовых очках...)) и конечно же мы за Жана Казахстан..