На встрече, которую проведет Костанайский городской маслихат, предстоит обсудить переименование четырех улиц областного центра и одного парка. Слушания пройдут 21 июня в 11:00 в Школе детского творчества по адресу ул. Алтынсарина, 109.

Фото Ксении РЕБИК

Переименования, которые будут обсуждать на слушаниях:

1. О переименовании улицы Уральская в улицу Шақшақ Жәнібек батыр;

2. О переименовании улицы Дзержинского в улицу Сағадат Нұрмағанбетов;

3. О переименовании улицы Урицкого в улицу Самата Бакирова;

4. О переименовании улицы Железнодорожной в улицу Бертрана Рубинштейна;

5. О присвоении парку, расположенному вдоль улицы Гашека, наименования «Ұлы Дала».