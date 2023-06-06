Общественные слушания о переименовании нескольких улиц и парка пройдут в Костанае
6 июня 2023, 13:11 | Государство
На встрече, которую проведет Костанайский городской маслихат, предстоит обсудить переименование четырех улиц областного центра и одного парка. Слушания пройдут 21 июня в 11:00 в Школе детского творчества по адресу ул. Алтынсарина, 109.
Фото Ксении РЕБИК
Переименования, которые будут обсуждать на слушаниях:
1. О переименовании улицы Уральская в улицу Шақшақ Жәнібек батыр;
2. О переименовании улицы Дзержинского в улицу Сағадат Нұрмағанбетов;
3. О переименовании улицы Урицкого в улицу Самата Бакирова;
4. О переименовании улицы Железнодорожной в улицу Бертрана Рубинштейна;
5. О присвоении парку, расположенному вдоль улицы Гашека, наименования «Ұлы Дала».
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