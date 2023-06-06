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≡ 17 млн тенге физической силой и угрозами выманил костанаец у мужчины
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46926
17 млн тенге физической силой и угрозами выманил костанаец у мужчины
Отправлено: 06.06.23 - 21:57
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В полицию обратился мужчина, который сообщил о том, что в течении полугода у него на постоянной основе вымогают деньги. Полицейские установили личность вымогателя. Им оказался 29-летний ранее судимый гражданин.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6111
Re: 17 млн тенге физической силой и угрозами выманил костанаец у...
Отправлено: 06.06.23 - 21:57
#1
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Просто удивительно, у людей так просто лежат 17 лямов, которые можно отдать любому проходимцу или оформить квартиру неизвестно кому. Что с вами люди!?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1888
Re: 17 млн тенге физической силой и угрозами выманил костанаец у...
Отправлено: 06.06.23 - 22:22
#2
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Откуда у такого трусливого, да ещё и глупого человека, такие деньги? Гораздо меньшие суммы, решают более серьёзные проблемы. Мда уж, может ему самому интересно было быть "жертвой" целых пол года? 8-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12608
17 млн тенге физической силой и угрозами выманил костанаец у мужчины
Отправлено: 06.06.23 - 23:52
#3
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Цитата:
Эл-починно:

Действительно, не че непонятно, но очень интересно . В статье мало инфы , почему так получилось.

[Исправлено: Vit, 06.06.2023 - 23:12]
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