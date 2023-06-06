Полицейские областного центра задержали вымогателя крупной суммы, сообщает Polisia.kz.

В полицию обратился мужчина, который сообщил о том, что в течении полугода у него на постоянной основе вымогают деньги. Сотрудники управления по борьбе с организованный преступностью ДП Костанайской области установили личность вымогателя. Им оказался 29-летний ранее судимый гражданин.

– Выяснилось, что он в период с января по июнь, применяя физическую силу, а также под угрозой ее применения, завладел денежными средствами в сумме 17 млн тенге, принадлежавших потерпевшему, – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик БАЙГОНОВ.

В ходе проведения оперативно-следственных действий задержан подозреваемый, у которого изъято оружие и наркотики. проверяется причастность подозреваемого к иным преступлениям. Начато досудебное расследование по статье 194 УК РК “Вымогательство”.