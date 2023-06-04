Отправлено: - 08:58

сайлау курманов:

Вообще то kaspi pay берет не три, а все пять % ,

[Исправлено: юля елиссева, 05.06.2023 - 09:00]

Цитата:откуда вы взяли 5%? Как по мне, так у Каспи самые выгодные условия. При оплате через QR комиссия 0,9% с каждого платежа. Если покупатель платит картой, то 1,7%, если платит картой Каспи и 2,3% если любой другой картой. И при этом если перешел на каспи кассу, то ОФД платить Казахтелекому уже не нужно.