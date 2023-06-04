На днях этот актуальный для бизнеса вопрос обсудили в региональной палате предпринимателей Костанайской области. Заседание по теме было уже третьим, но конкретного решения вопроса так и нет.

Специальный режим розничного налога уже действовал в РК в 2022 году, вводился временно, для поддержки малого и среднего бизнеса. В этом году режим вернули, но в измененном виде. Самые заметные перемены — ставка налога была 3%, стала 4%, в перечень видов деятельности, подпадающих под действие спецрежима, прежде входило 114 наименований, сейчас 190.

Решение о возвращении розничного налога было принято в марте 2023 года, но в действие он введен ретроспективно с 1 января. Им можно пользоваться без постановки на учет по НДС при обороте 600 000 МРП, что в этом году составляет около 2 млрд тенге. Главное — налоговое законодательство предусматривает по решению маслихатов возможность вдвое снизить ставку этого налога.

- К нам обратились предприниматели. Как следует из их обращения, - они имеют низкую маржинальность, не являются оптовыми реализаторами, поэтому при среднем доходе 5 млн тенге в месяц 90% его тратят на зарплату, коммунальные услуги, пополнение товара, - сказал заместитель директора региональной палаты предпринимателей Костанайской области Саят ЖУСИПБЕКОВ. - Учитывая, что в компетенции маслихата — понижать размеры установленной ставки, просят депутатов оказать содействие и рассмотреть возможность по снижению ставки розничного налога.

Правда, выяснилось, что «оказать содействие» не так просто. По двум причинам. Первая — налоговики против снижения, во всяком случае они считают, что депутаты должны знать о рисках для бюджета.

- По области 58 налогоплательщиков перешли на розничный налог, из них 37 в Костанае. Мы сделали примерные подсчеты в соответствию с оборотами по представленной отчетности за 2022 год, - сказал заместитель руководителя управления государственных доходов по Костанаю Темиржан ГУБАЙДОЛЛИН. - 58 субъектов уплатили 112 млн тенге налогов, даже с учетом того, что часть из них работает на «упрощенке» и были освобождены от НДС. При 2% розничного налога сумма будет порядка 80 млн тенге. Провели анализ по Костанаю - исходя из видов деятельности 13 300 предпринимателей подпадают под действие этого спецрежима. При массовом переходе можно прогнозировать потери, и очень большие. Не только по НДС. Среди этих предпринимателей есть и те, кто на «упрощенке». Сейчас-то если они пороговое значение дохода 82,9 млн тенге за полугодие превышают, то переходят на общеустановленный режим с налогообложением по ставке 10%... Я уже не говорю про ИП на общеустановленном режиме, исчисляющие 20% КПН, 10% ИПН и 12% НДС. Если они начнут переходить, то это будет очень чувствительно для бюджета.

Депутат областного маслихата Махаббат ЖУТАЕВ отметил, что право перехода на этот спецрежим именно в сложный период государство дало не зря.

Махаббат Жутаев (слева)

- По поводу потерь. Честно говоря, собираемость местных налогов по области — от 5 до 15 процентов всего. Кроме того, сейчас очень жесткий кризис. И лучше брать маленькие налоги с больших оборотов, чем большие налоги с нулевых. Мы к этому можем прийти, - сказал он. - В тени сегодня около 30% бизнеса. Переход на розничный налог даст возможность платить посильные суммы, а значит люди смогут брать кредиты, развиваться, наращивать обороты. Эта мера стимулирует предпринимателей. Конечно, через полгода бюджет эффекта не почувствует. А года через три налогов станет больше за счет легализации бизнесов.

На встрече говорили, что первой ласточкой в деле снижения ставки розничного налога намерен стать Жетысуский район Алматы. Предприниматель Наталья АНТОНЯН, подтверждая, что ситуация у малого и среднего бизнеса сегодня сложная, привела некоторые расчеты алматинцев. Тех, кто подпадает под действие розничного налога.

- Среднюю выручку они вывели 180 тыс. тенге в день. Прибыль предпринимателя с 20% накруткой составила с округлением 120 тысяч в месяц. Это же доход самозанятого. Как и у нас, это работа для работы, - сказала она. - Рост экономики в Казахстане в прошлом году всего 3%, падение благосостояния - 12%, инфляция, бедность... С 2020 года некоторые товары у нас подорожали на 100-120%. И при этом нам понизили порог по НДС? Я считаю налоговую политику в отношении нас совершенно несправедливой. Штрафы такие к нам применяются, что мы дохода столько не получаем, чтобы заплатить. Во время пандемии штрафы прилетали по 600 тысяч! Вот у нас, например, низкомаржинальный бизнес («магазин у дома» - НГ), а нам еще акимат диктует — вы должны не более 15% на социально-значимые товары набавлять. Да мы на них даже 10% едва накручиваем. На то же молоко. Иначе у нас его не купят. То есть мы в минус уходим. С 50 пакетов, продаваемых в день, у нас за год набегает 62 820 тенге убытка. И с хлебом то же самое. А мешки упаковочные, за которые мы не имеем права деньги брать... Почему у нас кто везет, того и бьют.

- У нас бизнес с более высокой маржой, мы торгуем в основном импортными товарами, но и мы в связи с подорожанием всю прибыль вкладываем в товар, - продолжила тему предприниматель Виктория ЛИ, - на 100 тысяч тенге купили, за 120 продали, а следующий товар уже те же 120 тысяч стоит. И это сумасшествие продолжается с 2020 года. У нас постоянно не хватает оборотных средств... Мы считаем, что розничный налог - это хорошая, важная, правильная инициатива государства, президента. Нет учета по НДС, значит, не нужен бухгалтер — это для нас великое облегчение. Цена на их услуги неподъемна, а без бухгалтера разбираться достаточно тяжело. Не потому что мы уж совсем не можем этого сделать, а потому что когда ты одновременно грузчик, техничка, дизайнер, доставщик, логист, девятой пары рук не хватает, поверьте... Но ставку розничного налога нужно снизить. Пусть у меня экономия составит 80-100 тысяч в месяц. Но это одно рабочее место, той же уборщицы. Наконец-то я не буду мыть пол сама, и опять же это дополнительные налоги с ее зарплаты.

Но когда все эти доводы прозвучали, выяснилось, что даже если все будут «за» снижение ставки, непонятно, как на практике это сделать. Вопрос поставил председатель маслихата Житикаринского района Нурлан УРАЗАЛИНОВ. Он напомнил, что депутатам на сессию кто-то — некий разработчик — должен представить полностью проработанный документ, аргументирующий цифрами и ссылками на нормы закона, в том числе на Налоговый кодекс, настоятельную необходимость снижения ставки. Вопрос - кто это должен быть. Просто физическое лицо, предприниматель этого сделать не могут.

- Областной маслихат сам по себе тоже не может, - признался Жутаев, - у нас нет налогооблагаемой базы. Есть городские предприятия, есть районные. А областных нет, хотя мы вполне могли бы вместе с юристами написать документ. Но нам не с чего начать. И права на то нет. Я считаю, что инициативу должны проявить сами маслихаты городов и районов.

Но судя по ответу Уразалинова, региональные депутаты так не считают.

Часть предпринимателей надеется: от их имени должна выступить палата предпринимателей. И вроде бы вопрос обсуждается на уровне ее центрального офиса. Но опять же на встрече прозвучала информация, что инициативу должен проявить непременно госорган.

Так что пока все ждут, что же получится у первопроходцев из Алматы.

Тему подогревает то, что в соответствии с налоговым кодексом решение о понижении 4% ставки принимается до 1 декабря и вводится с 1 января следующего года. Но до 2024 года действуют переходные положения — и если решение о снижении ставки удастся принять до 1 июля текущего года, то оно будет считаться введенным с 1 января, что для бизнеса выгодно.

Фото Галины КАТКОВОЙ