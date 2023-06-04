Отправлено: - 16:17

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Ну раз ради Путина строится наконец Костанай, надо было делать два флага, еще и российский.. В сочетании разумеется важности персон, ибо от этого зависел бы размер флага..

Цитата:Строгие ограничения в связи с полномасштабной войной против Украины в России привели к тому, что любая символика с желтыми и синими цветами вызывает резкую реакцию и запрещается.Да и вообще паранойя из-за сине-желтых цветов Теперь желаешь что бы у них сочетание жёлто бирюзового цвета вызывало раздражение?