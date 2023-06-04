Сегодня, 4 июня, в РК отмечают день государственных символов. В честь этого в сити-центре несколько десятков человек вынесли держа над головой огромный флаг Казахстана. Они простояли с ним несколько минут, пока играл государственный гимн РК.

Одна часть участников стала развевать флаг на ветру, но другие не поддержали их инициативы. Несколько костанайцев наблюдали за флешмобом со стороны, снимали на смартфоны, но большую часть зрителей составляли сами организаторы - сотрудники городского и областного акиматов.

- 4 июня 1992 года были утверждены наши госсимволы и в конце прошлого года мы решили организовать проект по продвижению их имиджа. Такой флешмоб проходит в Костанае впервые, - пояснил организатор флешмоба, руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Кайрат КАЗЕЗ. - В рамках этого проекта и госсоцзаказа был изготовлен флаг размером 20х10 метров. Также все участники флешмоба - более 60 человек, в том числе и курсанты академии МВД, были одеты в одежду с госсимволами РК.

Он добавил, что в рамках этого проекта государственные флаги размещают в ТРЦ, на LED экранах, точках предпринимательства, на балконах жилых домов и т.д.

Например, флаг Казахстана можно увидеть на LED экране здания "Отбасы банка" в сити-центре или при входе в ТРЦ MART со стороны ЦУМа.

Кайрат Казез отметил, что два флага "Марту" предоставил акимат Костаная. Он добавил, что мероприятия в рамках проекта, посвященного госсимволике РК, акимат будет проводить в течение всего года. Большой флаг теперь будут применять во время государственных праздников в Костанае.

Фото Андрея СКИБЫ