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Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46916
Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 08:24
Совершенно случайно узнал, что 31 мая - это не просто дата, это Всемирный день отказа от курения. То есть весь мир признает курение величайшим вредом для населения и призывает с ним бороться. Тем более, что статистика смертных случаев среди курильщиков просто оглушительная.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2177
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 08:24
Я знаю и признаю, что курение это вред, но курить не брошу. Это моя жизнь и я хочу распоряжаться ей так как я хочу. Насчёт специальных мест согласен, но их практически нет нигде. В Бирюльке есть специальная комната, больше пожалуй не назову.
насчёт позиции Денисова. Это как США со своей мягкой силой продвигают демократию. Мы так живём, нам хорошо и вы должны так же. А с желанием других считаться не надо.Мы же для них же делаем лучше. Я говорю, вроде самый прекрасный цветок на Земле роза, однако есть ещё лютики с васильками, есть хищная росянка,есть прекрасная , но ужасно вонючая раффлезия. Природа ценна своим разнообразием
насчёт позиции Денисова. Это как США со своей мягкой силой продвигают демократию. Мы так живём, нам хорошо и вы должны так же. А с желанием других считаться не надо.Мы же для них же делаем лучше. Я говорю, вроде самый прекрасный цветок на Земле роза, однако есть ещё лютики с васильками, есть хищная росянка,есть прекрасная , но ужасно вонючая раффлезия. Природа ценна своим разнообразием
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.12.16
- Сообщений:
- 274
Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 09:28
Я заметил,что курение,сосание чего-либо это в основном привязанность людей не очень благополучном состоянии и чем состояние хуже,тем курят чаще и самосатее.а вообще психолог в институте объяснил тягу к курению подсознательным желанием человека сосать материнскую грудь. Что первое в жизни человека происходит самое приятное ? Сосание груди. Вот,курильщику,парильщику в принципе можно сосать пустышку и мысленно думать о дыме. Плохо конечно самим лёгким и так далее органам курильщика. Надо уже признать употребление таких веществ к наркотическим средствам,как и алкоголь. Честно говоря,задолбали эти плюющие,мусорящие курильщики. Дали им соску в рот и никто не объяснил о культуре поведения,что выбрасывать мусор ,плевать на дорогу по крайней мере не прилично. Я так однажды собрал все бычки под окнами дома и аккуратно разбросал перед входной дверью виновника торжества. Скажу,что бычков стало меньше. Видимо,другие неопознанные засранцы.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 09:37
Цитата:
Не надо!
С желаниями лиц, приносящих 100% доказанный вред, обществу считаться не надо!
Так дойдём и до желаний наркоманов, насильников и убийц!
Цитата:
Какая странная аналогия!
Что она должна доказать?
Человечество должно "ценить" извращенцев? Которые, якобы, украшают своими "привычками" род людской?
saba:
А с желанием других считаться не надо
А с желанием других считаться не надо
Не надо!
С желаниями лиц, приносящих 100% доказанный вред, обществу считаться не надо!
Так дойдём и до желаний наркоманов, насильников и убийц!
Цитата:
saba:
Я говорю, вроде самый прекрасный цветок на Земле роза, однако есть ещё лютики с васильками, есть хищная росянка,есть прекрасная , но ужасно вонючая раффлезия. Природа ценна своим разнообразием
Я говорю, вроде самый прекрасный цветок на Земле роза, однако есть ещё лютики с васильками, есть хищная росянка,есть прекрасная , но ужасно вонючая раффлезия. Природа ценна своим разнообразием
Какая странная аналогия!
Что она должна доказать?
Человечество должно "ценить" извращенцев? Которые, якобы, украшают своими "привычками" род людской?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3137
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 10:42
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2177
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 11:32
Цитата:
это ведь зависит от общей культуры, а не от того курит человек или нет.Цитата:
Да, я рад, что Вы не в депутатах,Цитата:
Кем только я здесь не был, в последний раз помнится вампиром энергетическим, в
этот раз извращенцем. Поднимаюсь по социальной лестнице.
denfostr:
эти плюющие,мусорящие курильщики
эти плюющие,мусорящие курильщики
это ведь зависит от общей культуры, а не от того курит человек или нет.Цитата:
таноми52:
Не надо!
Не надо!
Да, я рад, что Вы не в депутатах,Цитата:
таноми52:
" извращенцев
" извращенцев
Кем только я здесь не был, в последний раз помнится вампиром энергетическим, в
этот раз извращенцем. Поднимаюсь по социальной лестнице.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25902
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 12:52
Цитата:
А куда, вы от нас - денетесь?...
таноми52:
Человечество должно "ценить" извращенцев?
Человечество должно "ценить" извращенцев?
А куда, вы от нас - денетесь?...
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 12:53
Цитата:
Разве речь идёт лично о Вас?
А не о курящей части человечества?
saba:
Кем только я здесь не был, в последний раз помнится вампиром энергетическим, в этот раз извращенцем. Поднимаюсь по социальной лестнице.
Кем только я здесь не был, в последний раз помнится вампиром энергетическим, в этот раз извращенцем. Поднимаюсь по социальной лестнице.
Разве речь идёт лично о Вас?
А не о курящей части человечества?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 903
Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 13:18
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
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- 09.02.12
- Сообщений:
- 12595
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Да уж... Ноу проблем?
Отправлено: 04.06.23 - 13:20
Не курю, пиво не пью. И безразлично отношусь к курильщикам Мне всё равно. Кстати все мои друзья тоже не курят и потому я не вдыхаю чужой дым)
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