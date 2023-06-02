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≡ Убрали сговор и освободили в зале суда - По делу о хищении более 80 млн тенге при строительстве плотины в Шили предъявили новое обвинение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46908
Убрали сговор и освободили в зале суда - По делу о хищении более 80 млн тенге при строительстве плотины в Шили предъявили новое обвинение
Отправлено: 02.06.23 - 16:43
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Уголовное дело по крупному хищению бюджетных средств при строительстве плотины в селе Шили Джангельдинского района, которое стало громким еще задолго до того, как его начали рассматривать в суде, похоже, снижает обороты.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
897
Re: Убрали сговор и освободили в зале суда - По делу о хищении...
Отправлено: 02.06.23 - 16:43
#1
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Скоро окажется, что плотина сама виновата. :-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6105
Re: Убрали сговор и освободили в зале суда - По делу о хищении...
Отправлено: 02.06.23 - 18:57
#2
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Всё таки Остап добился своего, выйти сухим из воды, да ещё признали виновным двух козлов отпущения, надо постараться или договориться, возможно спонсировал свою невиновность из тех же денег за которые идёт судилище. Очень жаль этих двоих.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1224
Re: Убрали сговор и освободили в зале суда - По делу о хищении...
Отправлено: 02.06.23 - 18:59
#3
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Цитата:
Убрали сговор и освободили в зале суда

Источник:

Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
160
Re: Убрали сговор и освободили в зале суда - По делу о хищении...
Отправлено: 02.06.23 - 20:33
#4
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а обвинители, если их материально не заинтересовали, могут подавать апеляции в вышестоящий суд?
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