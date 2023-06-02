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Убрали сговор и освободили в зале суда - По делу о хищении более 80 млн тенге при строительстве плотины в Шили предъявили новое обвинение
Убрали сговор и освободили в зале суда - По делу о хищении более 80 млн тенге при строительстве плотины в Шили предъявили новое обвинение
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