Уголовное дело по крупному хищению бюджетных средств при строительстве плотины в селе Шили Джангельдинского района, которое стало громким еще задолго до того, как его начали рассматривать в суде, похоже, снижает обороты.

О деле стало известно в прошлом году, когда антикоррупционная служба громко заявила: плотину в Шили стоимостью почти 200 млн тенге, смыло. Весной этого года появились новые сообщения и видео от жителей о том, что плотину размыло еще раз. Однако сегодня, 2 июня, когда дело продолжили рассматривать в суде №2 Костаная, всем подсудимым предъявили новое обвинение, по которому статьи переквалифицировали на более мягкие.

На скамье подсудимых - руководитель отдела ЖКХ Джангельдинского района Талгат АМИРОВ, директор ТОО Energy Construction-2020 Берик ДЮСЕМБАЕВ и эксперт ТОО «Құрылыста экспертиза» Габит АЛИН.

Амиров находился под стражей, Дюсембаев под домашним арестом, Алин - под подпиской и невыезде.

До сегодняшнего дня их обвиняли в том, что в феврале 2020 года Дюсембаев и Алин по предложению последнего приобрели в Астане ТОО Energy Construction-2020 и в этот же день Дюсембаев перерегистрировал ТОО на свое имя. ТОО занималось в том числе и строительно-монтажными работами. Найдя на сайт госзакупок объявление о капитальном ремонте плотины в с. Шили, Дюсембаев подал заявку на участие. Сумма капитального ремонта равнялась 173 43 000 тенге. В начале мая 2020 года ТОО признали победителем, и оно заключило договор с отделом ЖКХ района. Уже в конце мая сумму ремонта увеличили до 193 808 000 тенге. Алин занимался технадзором работ. Амиров подписал акты приемки плотины, заведомо зная, что работы не соответствуют ПСД по объекту. Все трое обвинялись по ст. 189 - Присвоение и растрата вверенного имущества, а конкретно в присвоении бюджетных средств на сумму 81 419 932 тенге.

Сегодня государственный обвинитель Диас НУРГАЛИЕВ зачитал новый обвинительный акт. Фабула прозвучала старая, но статьи подсудимым он переквалифицировал.

- Алин и Дюсембаев действовали по предварительного сговору и обвиняются по ст. 190 ч. 4 п. 2 - Мошенничество, - сообщил прокурор. - Амиров в преступный сговор с ними не вступал, поэтому переквалифицируем ему обвинение на ст. 371 ч. 2 - Халатность.

Как позже уточнила "НГ", по статье о присвоении и растрате Алину и Дюсембаеву грозил срок от 7 до 12 лет лишения свободы, по статьи о мошенничестве грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. В связи с чем новое обвинение можно назвать более мягким, хотя, как выразились адвокаты, прокурор просто "поменял шило на мыло".

Больше всего повезло с обвинением Талгату Амирову. В его действиях не подтвердились умысел и преступный сговор, в результате чего он получил еще более мягкую статью о халатности. Она предусматривает до 4 лет лишения свободы.

- В связи с этим прошу моему подзащитному Амирову изменить меру пресечения с ареста на другую, - тут же ходатайствовал его адвокат Олег БРАНЦЕВ. - Арест предусмотрен для подсудимых, которым грозит от 5 лет лишения свободы и больше. Мой подзащитный, согласно новому обвинительному акту, не подходит под эти критерии.

Ходатайство об изменении меры пресечения Амирову поддержали все подсудимые, адвокаты и гособвинитель.

Судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ удалился в совещательную комнату и постановил:

- Ходатайство адвоката Бранцева удовлетворить и освободить Амирова из-под стражи в зале суда. Он не представляет опасности для окружающих, у него есть семья и постоянное место жительства. Вместо ареста назначить Амирову меру пресечения в виде подписке о невыезде.

Конвой тут же открыл двери "клетки" и Талгат Амиров вышел в зал судебного заседания.

- Новое обвинение существенно отличается от предыдущего, - также отметил судья Оразбай. - В связи с чем нужно предоставить подсудимым время на его ознакомление и на выработку линии защиты.

Алматинские адвокаты Дюсембаева, которые подключились к процессу онлайн, даже заявили, что возможно подадут ходатайство о возобновлении судебного следствия по делу, когда ознакомятся с новым обвинительным актом. Это означает, что суд не перейдет к прениям сторон, а будет снова разбираться в уголовном деле.

Очередное заседание по делу, на котором подсудимые должны высказать свое отношение к новому обвинению, а адвокаты высказать свои замечания, назначили на 12 июня.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ