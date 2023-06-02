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≡  "Можно же работать дополнительно". Сотрудников котельной Тараза заставили пасти овец и убирать мусор в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46905
"Можно же работать дополнительно". Сотрудников котельной Тараза заставили пасти овец и убирать мусор в Костанайской области
Отправлено: 02.06.23 - 15:41
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В Таразе работники котельной пасут овец, чистят коровники, работают в полях и штукатурят стены – но не по своему желанию, а по прихоти начальства. По словам сотрудников предприятия, директор котельной эксплуатировал их труд в личных целях.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
26032
Re: "Можно же работать дополнительно". Сотрудников...
Отправлено: 02.06.23 - 15:41
#1
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Сколько помню, везде раньше было так, делаешь какую то дополнительно работу, что на дизельном, например строил котельную за допплату, что на пивзаводе, и слесарь и смотрящий, что в дискоклубе, когда и лошадей валил, и гардеробщиком пахал, и охранником, и завскладом и закупом занимался.
Даже казино, где я был казалось бы кассиром, я еще наполнял бар, следил, сколько чаевых кому дать и какую премию, отдельно следил за питбосами и директором казино, то есть смотрящий в фирме, это была дополнительная работа
Плюс обеспечение всего коллектива ночными обедами и пивом по утрам, когда рабочий день заканчивался и тд.
Да и сейчас сейчас вон менегеры и грузят в магазинах, и убирают мусор, и моют даже полы..
Не хотите работать, дайте место другому, не мешайте.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1040
Re: "Можно же работать дополнительно". Сотрудников...
Отправлено: 02.06.23 - 16:41
#2
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Цитата:
111:

Странно, а я в летнее время подготавливал котельную к зиме по прямой специальности. Не по прямой - разгружал вагоны с углем, для закладки на склад для зимней топливоподачи. И не было потом зимних Экибастузов.
Анекдот просто в Таразе. Байский анекдот. Такие же анекдоты в КТЖ, когда местным ПЧ, ШЧ и т.п. байкам ремонтируют дома, пашут и сеют огороды. Правда за зарплату КТЖ. Восток - дело тонкое!
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