Re: "Можно же работать дополнительно". Сотрудников...

Отправлено: - 15:41

Сколько помню, везде раньше было так, делаешь какую то дополнительно работу, что на дизельном, например строил котельную за допплату, что на пивзаводе, и слесарь и смотрящий, что в дискоклубе, когда и лошадей валил, и гардеробщиком пахал, и охранником, и завскладом и закупом занимался.

Даже казино, где я был казалось бы кассиром, я еще наполнял бар, следил, сколько чаевых кому дать и какую премию, отдельно следил за питбосами и директором казино, то есть смотрящий в фирме, это была дополнительная работа

Плюс обеспечение всего коллектива ночными обедами и пивом по утрам, когда рабочий день заканчивался и тд.

Да и сейчас сейчас вон менегеры и грузят в магазинах, и убирают мусор, и моют даже полы..

Не хотите работать, дайте место другому, не мешайте.