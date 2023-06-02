По словам сотрудников предприятия, директор котельной эксплуатировал их труд в личных целях, передает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

В Таразе работники котельной пасут овец, чистят коровники, работают в полях и штукатурят стены – но не по своему желанию, а по прихоти начальства.

По словам сотрудников ГКП "Жамбыл-Жылу", владелец предприятия использует труд работников в своих личных целях. Люди возмущены и говорят, что не позволят собой помыкать. Они требуют вернуть переданное в доверительное управление учреждение государству. Работники коммунального предприятия жалуются, что начальство не даёт им покоя после того, как стратегический объект отдали в частные руки.

Слесари, операторы и инженеры учреждения "Жамбыл-Жылу" рассказывают, что по прихоти начальства стали пастухами, земледельцами и строителями. Работники котельной утверждают, что начальник заставлял их выполнять чёрную работу в Костанайской области. Официально их якобы отправили в близлежащие районы, а не в другой регион.

"Отправили в командировку в Костанай, чтобы засеять поля. Поехали четыре парня, четыре слесаря с нашего района. Мы думали, что будем сеять пшеницу. Нам поручили убрать мусор во дворе. Мы убрали. На следующий день заставили стричь овец", – говорит слесарь ГКП "Жамбыл-Жылу" Галымжан Битореев.

"Мы возражали, сказали, что не поедем. Он (директор. – Авт.) сказал: если не поедем, то уволитесь с работы по собственному желанию. Я первый поехал, чтобы ребята не остались без работы", – рассказал начальник отдела ГКП "Жамбыл-Жылу" Жанабек Мажитов.

Директор компании не стал отрицать ситуацию, о которой сообщили его сотрудники, но описал её иначе. По его словам, компания сама решает, когда, кого и куда отправлять. По утверждению директора, летом у ГКП не было прибыли, поэтому он решил отправить работников пасти скот, чтобы не отправлять их в неоплачиваемый отпуск.

"Летом после остановки работы надо же зарабатывать. На предприятии работает 600 человек, 350 человек вынуждены летом уходить в отпуск без содержания. Значит, можно же работать где-то дополнительно?", – заявил директор ГКП "Жамбыл-Жылу" Муслим Касымов.

Однако в официальном договоре нет ни слова о том, что рабочих отправляли пасти скот. Что касается зарплат, на которые сотрудники также пожаловались, то директор пообещал увеличить оплату труда в следующем отопительном сезоне.

Разгневанные работники котельной не согласны с доводами начальства. Они требуют вернуть учреждение государству и провести проверку деятельности ТОО.