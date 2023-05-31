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≡ Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46896
Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 14:37
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На пр. Абая в ближайшие месяцы будет идти реконструкция тепломагистрали. Участок ТМ-14 диаметром 700 мм будут менять в границах улиц Чкалова и генерала Арыстанбекова. Под отключение попадут 126 жилых домов.
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
71
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 14:37
#1
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Откуда такие сроки? Почему так долго будут менять? Контроля и оптимизации времязатрат не хватает.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
888
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 16:00
#2
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Если Аксакалову удастся застроить город ж/б коробками, без горячей воды останется весь город.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1220
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 16:22
#3
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Цитата:
Участок ТМ-14 диаметром 700 мм будут менять в границах улиц Чкалова и генерала Арыстанбекова.

Источник:

3 месяца будут менять трубу воздушку? Почему так долго? И вообще когда приступят к ремонту?
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
582
Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 16:34
#4
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Хм... А не жители ли КЖБИ сидели всё лето без воды года три назад? А не делали ли новый асфальт на этом самом участке, когда пробивали Чкалова на Абая?

[Исправлено: Елена Пикельная, 31.05.2023 - 18:36]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15746
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 16:59
#5
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Цитата:
Елена Пикельная:
А нее жители ли КЖБИ сидели всё лето без воды года три назад? А не делали ли новый асфальт на этом самом участке, когда пробивали Чкалова на Абая?

Тоже сначала об этом подумал. Но за точность формулировки сотрудникам пресс-службы КТЭК неуд.
Тогда меняли трубу ПО Чкалова, в границах Абая-Арыстанбекова. Сейчас, как я понял, будут менять ПО Абая (что нужно было озвучить пресс-службе) в границах Чкалова-Арыстанбекова. Арыстанбекова после ФМЛ поворачивает и выходит на Абая.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9414
Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 19:25
#6
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Цитата:
Skeptic:
Если Аксакалову удастся застроить город ж/б коробками, без горячей воды останется весь город.

И без холодной то же,живой пример Затобольск,Заречный,они сначала строят, потом думают где воду,свет,газ брать будут.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2152
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 19:51
#7
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Не могут менять по Абая, там только что новый асфальт постелили, только если труба не под асфальтом лежит
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15746
Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 20:29
#8
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Цитата:
saba:
Не могут менять по Абая, там только что новый асфальт постелили, только если труба не под асфальтом лежит

Теплосети обычно под проезжую часть не кладут. Максимум - под тротуар.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2152
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 20:50
#9
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А по Баймагамбетова если не ошибаюсь под проезжей частью, когда у нас был большой ремонт огромные трубы положили. Хотя я не специалист, могу ошибаться
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1220
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 31.05.23 - 22:58
#10
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Цитата:
будет идти реконструкция тепломагистрали. Участок ТМ-14 диаметром 700 мм будут менять в границах улиц Чкалова и генерала Арыстанбекова. Под отключение попадут 126 жилых домов

Источник:


Тут больше похоже с тот опыт где обожглись с порывами на теплотрассе в Рудном а теперь в Костанае дуют на воду
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
582
Re: Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 01.06.23 - 08:06
#11
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Цитата:
Victor Yang:
Теплосети обычно под проезжую часть не кладут. Максимум - под тротуар.

Добро пожаловать в КЖБИ. На отрезке Чкалова от Маяковского до Гашека как раз под проезжей частью теплотрасса лежит года два-три назад всю её меняли и проезд был закрыт по этой дороге.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15746
Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
Отправлено: 01.06.23 - 10:25
#12
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Цитата:
Елена Пикельная:
На отрезке Чкалова от Маяковского до Гашека как раз под проезжей частью теплотрасса лежит

Возможно она частично там. Насколько помню - для неё как раз зеленую зону разрывали рядом с Чкалова 1а. И тепловые камеры ближе к этому дому расположены. Конечно, пересечения будут под проезжей частью, перпендикулярно её оси. Летом приеду - посмотрю ещё. Но старая точно была не под проезжей частью.
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