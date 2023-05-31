Жители КЖБИ останутся без горячей воды на все лето
31 мая 2023, 13:35 | ЖКХ
На пр. Абая в ближайшие месяцы будет идти реконструкция тепломагистрали. Участок ТМ-14 диаметром 700 мм будут менять в границах улиц Чкалова и генерала Арыстанбекова. Под отключение попадут 126 жилых домов, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК".
- Возобновление горячего водоснабжения будет осуществлено после 1 сентября, - говорится в публикации. - Данные работы проводятся для снижения количества аварий и обеспечения надежного теплоснабжения жилых домов в зимний период.
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