На пр. Абая в ближайшие месяцы будет идти реконструкция тепломагистрали. Участок ТМ-14 диаметром 700 мм будут менять в границах улиц Чкалова и генерала Арыстанбекова. Под отключение попадут 126 жилых домов, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК".

- Возобновление горячего водоснабжения будет осуществлено после 1 сентября, - говорится в публикации. - Данные работы проводятся для снижения количества аварий и обеспечения надежного теплоснабжения жилых домов в зимний период.