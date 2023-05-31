Отправлено: - 13:14

в инициативной группе 16 человек, среди которых госслужащие, биологи и журналисты.

Пока системы полива не будет, сажать в обоих парка ничего не будем.

- А вы были в нашем парке по ул. Гашека? - поинтересовался аким города.

Цитата:Звонил мне кто-то их ЖКХ, говорит мол, хотим вас позвать в зеленую комиссию. Сказал, подумаю и дам ответ. На этом все, больше не звонили! Ну и ладно, не будет ответственности за "хотелось как лучше, а получилось как всегда".Цитата:Интересно, в советские годы, когда озеленили весь город так, что до сих пор вырубить не могут, без всяких систем полива смогли сделать самым зеленым городом Казахстана. Просто была профильная организация "Зеленстрой", были ответственные специалисты, было понимание и душевный подход у большинства жителей города. И не было тендер-шмендерной системы в облагораживании города и варягов-чиновников, которым барибир.Цитата:а акима города не интересует почему загибаются деревья вдоль ремонтируемого проспекта Абая? Сколько уже засохло лиственниц и берез. И сейчас здесь можно насчитать ДЕСЯТКИ сухих скелетов. Что с ними будут делать и почему это произошло7Может быть из-за замурованности корней, недостатка влаги, перегрева идет гибель?При капитальном ремонте может надо было сразу что-то исправлять? Менять грунт, делать ниже уровень газона и стоки, чтобы дождевая вода стекала к деревьям?