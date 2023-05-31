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«Засухи не боится только саксаул» - Специалисты из Ботанического сада Алматы критиковали состояние парков и полив деревьев в Костанае
«Засухи не боится только саксаул» - Специалисты из Ботанического сада Алматы критиковали состояние парков и полив деревьев в Костанае
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