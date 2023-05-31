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≡ «Засухи не боится только саксаул» - Специалисты из Ботанического сада Алматы критиковали состояние парков и полив деревьев в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46892
«Засухи не боится только саксаул» - Специалисты из Ботанического сада Алматы критиковали состояние парков и полив деревьев в Костанае
Отправлено: 31.05.23 - 13:14
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- Мы обследовали посадки в вашем городе, часть уже желтеет. Думаю, это потому, что им не обеспечили хороший полив. Полива явно было недостаточно, - сообщил заведующий лабораторией дендрологии Ботанического сада Алматы Николай ЗВЕРЕВ.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9197
Re: «Засухи не боится только саксаул» - Специалисты из...
Отправлено: 31.05.23 - 13:14
#1
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Цитата:
в инициативной группе 16 человек, среди которых госслужащие, биологи и журналисты.

Звонил мне кто-то их ЖКХ, говорит мол, хотим вас позвать в зеленую комиссию. Сказал, подумаю и дам ответ. На этом все, больше не звонили! Ну и ладно, не будет ответственности за "хотелось как лучше, а получилось как всегда".

Цитата:
Пока системы полива не будет, сажать в обоих парка ничего не будем.

Интересно, в советские годы, когда озеленили весь город так, что до сих пор вырубить не могут, без всяких систем полива смогли сделать самым зеленым городом Казахстана. Просто была профильная организация "Зеленстрой", были ответственные специалисты, было понимание и душевный подход у большинства жителей города. И не было тендер-шмендерной системы в облагораживании города и варягов-чиновников, которым барибир.

Цитата:
- А вы были в нашем парке по ул. Гашека? - поинтересовался аким города.

а акима города не интересует почему загибаются деревья вдоль ремонтируемого проспекта Абая? Сколько уже засохло лиственниц и берез. И сейчас здесь можно насчитать ДЕСЯТКИ сухих скелетов. Что с ними будут делать и почему это произошло7
Может быть из-за замурованности корней, недостатка влаги, перегрева идет гибель?
При капитальном ремонте может надо было сразу что-то исправлять? Менять грунт, делать ниже уровень газона и стоки, чтобы дождевая вода стекала к деревьям?

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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9197
Re: «Засухи не боится только саксаул» - Специалисты из...
Отправлено: 31.05.23 - 13:24
#2
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Цитата:
Посмотрели, что там внутри: 10 сантиметров чернозема, а дальше — строительный мусор.

Я про это уже давно говорил. На всех отремонтированных улицах нет плодородной почвы, какая была целина когда город строился и высаживал деревья.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25973
Re: «Засухи не боится только саксаул» - Специалисты из...
Отправлено: 31.05.23 - 14:21
#3
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А был ли малшик, а был ли Смысл?
Приезжали то зачем, для понта?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
294
Re: «Засухи не боится только саксаул» - Специалисты из...
Отправлено: 31.05.23 - 14:52
#4
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Эксперт напутал, сначала посадки, потом расстрел)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13740
Re: «Засухи не боится только саксаул» - Специалисты из...
Отправлено: 31.05.23 - 15:47
#5
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Цитата:
yudjin:
а акима города не интересует почему загибаются деревья вдоль ремонтируемого проспекта Абая? Сколько уже засохло лиственниц и берез. И сейчас здесь можно насчитать ДЕСЯТКИ сухих скелетов. Что с ними будут делать и почему это произошло7

кстати обратите внимание на фото юджина которые он привел
на заднем плане аккуратные зеленые деревеца стоят
два года назад тут нытье стояло неописуемое что кронировали плохо! ничего уже там не вырастит! загубили деревья! а теперь и на абая и по баймагамбетова в центре вполне себе красиво)
и не один нытик же не признает этого)
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
888
Re: «Засухи не боится только саксаул» - Специалисты из...
Отправлено: 31.05.23 - 15:56
#6
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Цитата:
Ильяс:

Дешевле сразу к стенке. :-)
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