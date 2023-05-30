Отправлено: - 17:06

Vit:

пообщается хотя рожа у меня русская. Я для него роднёй чем узбек или таджик.) но это нормально мы сто лет живём рядом с друг другом

Цитата:А тут вы говорили лично получается?А если не говорили, то с какого перепуга говорить будете там?