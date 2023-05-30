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≡ Почему туалет на "Кайраке" в Костанайской области всегда не работает, ответили в департаменте погранслужбы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46887
Почему туалет на "Кайраке" в Костанайской области всегда не работает, ответили в департаменте погранслужбы
Отправлено: 30.05.23 - 09:38
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"Как всегда не работает", - эту фразу часто можно услышать на пропускном пункте "Кайрак", когда речь идет о работе санузла, что расположен в административном здании. Примечательно, что о проблеме в областном департаменте пограничной службы знают, к тому же пытаются ее решить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25964
Почему туалет на "Кайраке" в Костанайской области всегда не работает, ответили в департаменте погранслужбы
Отправлено: 30.05.23 - 17:06
#15
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Цитата:
Vit:
пообщается хотя рожа у меня русская. Я для него роднёй чем узбек или таджик.) но это нормально мы сто лет живём рядом с друг другом

А тут вы говорили лично получается?
А если не говорили, то с какого перепуга говорить будете там?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12583
Почему туалет на "Кайраке" в Костанайской области всегда не работает, ответили в департаменте погранслужбы
Отправлено: 30.05.23 - 17:08
#16
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Цитата:
abaika95:

Будешь. Вы все ко мне подходите) не ври . Я всем нравлюсь :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12583
Почему туалет на "Кайраке" в Костанайской области всегда не работает, ответили в департаменте погранслужбы
Отправлено: 30.05.23 - 17:10
#17
Комментарий удален модератором.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3132
Почему туалет на "Кайраке" в Костанайской области всегда не работает, ответили в департаменте погранслужбы
Отправлено: 30.05.23 - 17:52
#18
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Цитата:
Vit:
Я всем нравлюсь


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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
293
Re: Почему туалет на "Кайраке" в Костанайской области...
Отправлено: 30.05.23 - 19:29
#19
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Проходил, точнее проезжал границы между союзными государствами Латвии-Литвы-Польши, кроме табличек с названием страны и скоростных ограничений, никаких препонов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12583
Почему туалет на "Кайраке" в Костанайской области всегда не работает, ответили в департаменте погранслужбы
Отправлено: 30.05.23 - 19:35
#20
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Цитата:
Ильяс:
Я об этом уже писал. Что у нас нету некого союза между СНГ А там в Европе ты можешь хоть в тапочках пройти , не кто не тронет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25964
Почему туалет на "Кайраке" в Костанайской области всегда не работает, ответили в департаменте погранслужбы
Отправлено: 30.05.23 - 19:54
#21
Комментарий удален модератором.
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Страница 2 из 2«12
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