"Как всегда не работает", - эту фразу часто можно услышать на пропускном пункте "Кайрак", когда речь идет о работе санузла, что расположен в административном здании.

В условиях чаще всего долгого прохождения пограничного контроля с обеих сторон бесперебойная работа туалетов является крайне востребованной среди пересекающих госграницу. Тем более, что ПП "Кайрак" является самым крупным пограничным постом на севере Казахстана.

О работе туалета "НГ" спрашивала пограничников еще в 2015 году. Тогда на пункте пропуска шла реконструкция дорог и частичное обустройство здания паспортного контроля.

- У нас созданы все условия в этом пункте пропуска для граждан своего государства и иностранцев, мы не видим необходимости что-то менять. На въезде и выезде есть благоустроенный туалет, запасной - на улице, - ответил в 2015 г. офицер ВЧ 2031 пограничной службы КНБ Мейрхат ЖУМАШЕВ.

С таким же оптимизмом он справился с возражением нашего коллеги по поводу вечно закрытых благоустроенных туалетов. Жумашев сказал: "Скорее всего, он во время вашего посещения был на уборке, по санитарным нормам предусмотрено, что туалет может закрываться на два часа в сутки на уборку".

Фото 2015 г., архив "НГ"

В 2023 году здесь все, как и прежде - все тот же неработающий туалет в здании пропускного пункта и деревянный на улице с рядом стоящей бочкой, чтобы не забыть помыть руки. Вот только пройти к нему самостоятельно не удастся, ввиду особого охранного режима на территории, но и попросить военнослужащего сопроводить до места для многих бывает неловко.

Примечательно, что о проблеме на ПП "Кайрак" в областном департаменте пограничной службы знают, к тому же пытаются ее решить.

Здесь озвучили причину неработающего санузла - изношенность канализационной системы. Ее ремонт уже запланирован "на предстоящий период", отметили в департаменте. Бюджетная заявка на этот вид работ уже одобрена.

Кроме этого, в рамках реконструкции и модернизации пункта пропуска в 2024-2025 гг., здесь пройдет "ремонт имеющихся и оборудование дополнительных санитарных узлов".

- Обустройство и содержание автомобильного пункта пропуска "Кайрак" находится в ведении балансодержателя - АО "НК "КазАвтоЖол", - уточнили в департаменте.