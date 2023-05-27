Отправлено: - 23:08

- В рамках реконструкции дорожной сети пешеходные переходы, расположенные на перекрестках, будут переноситься на 3-5 м вглубь улиц, - пояснил Милюк. - Это позволит увеличить обзорность и минимизировать риски наезда на пешеходов

Цитата:Водитель подъезжая к перекрёстку уже как правило из далека смотрит на световор и решает притормаживать или ускорится. И если как вы хотите сдвинуть зебру в глубь. То светофор останется за зеброй? Разве это нормально? И обзорность для кого улучшается я не понял.Неа зебра должна остатся на перекрёстке. Это самое безопасное место для пешехода.