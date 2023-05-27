В мае в некоторых районах Костаная демонтировали нерегулируемые пешеходные переходы. Корреспондент «НГ» и наш гид по дорогам Костаная Максим КАЗАНЦЕВ, занимающийся частным извозом, решили узнать, стало ли после этого безопаснее на городских дорогах.

«Нужно демонтировать!»

О демонтаже «зебр» первый заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Алексей МИЛЮК сообщил еще 3 апреля на брифинге в РСК, отметив, что в городе «необоснованно большое количество пешеходных переходов»

- В рамках реконструкции дорожной сети пешеходные переходы, расположенные на перекрестках, будут переноситься на 3-5 м вглубь улиц, - пояснил Милюк. - Это позволит увеличить обзорность и минимизировать риски наезда на пешеходов.

Корреспондент «НГ» на брифинге спросил, не приведет ли демонтаж к тому, что люди продолжат переходить в тех местах, подвергая свою жизнь еще большему риску.

- Да, несомненно, мы этого ожидаем, - ответил Милюк. - Мы перестроим график службы наших нарядов. Там, где будут демонтировать пешеходный переход, будем устанавливать дополнительные наряды. Полицейские будут проводить разъяснительную работу. А систематических нарушителей Административный кодекс карает рублем, и очень серьезно. Со временем, так или иначе, нам придется привыкнуть. Я бы рекомендовал вам посетить другие города. В той же столице нет неправильных переходов, и люди заранее строят свой маршрут, чтобы не бежать посреди проезжей части под колеса машин.

В мае проехали по участкам городских дорог, координаты которых были названы на брифинге. В основном «зебры» размещались возле магазинов и социальных объектов.

«Азия Экспресс»

Отмечу сразу: нарядов полицейских возле демонтированных пешеходных переходов, практически всех «исследуемых» нами, мы не заметили. Правда, возле одного (недалеко от перекрестка ул. Майлина - пр. Аль-Фараби, где супермаркет «Азия Экспресс») стояла патрульная машина.

Ул. Майлина. Девушка идет по демонтированному переходу. Рядом - патрульная машина

На первой же минуте наблюдения за бывшей «зеброй» по нему прошла девушка, несмотря на отсутствие знака «Пешеходный переход». Я наблюдал еще несколько минут, но больше людей, переходящих здесь дорогу, не было. Все переходили дорогу на перекрестке. Движение здесь регулируется светофором, который находится на расстоянии 90 м от этого места. Так что демонтировали его вполне логично.

ТРЦ «Kostanay Plaza»

В начале мая «НГ» сообщала, что в надземном переходе на пр. Назарбаева не работает лифт, поэтому жители переходят дорогу в неположенном месте, несмотря на очень плотный трафик на этом проспекте: транспорт здесь идет с республиканской трассы М-36.

Пр. Назарбаева. Расстояние от надземного перехода до перекрестка с ул. Мухамеджанова - 600 м.

22 мая за 10 минут наблюдения дорогу здесь перешли 8 человек. В основном люди выходили из автобуса на остановке рядом с бывшим переходом, на котором еще остались следы от «зебры», и шли через дорогу в сторону «Жастар Сарайы». Еще один мужчина перешел дорогу рядом с надземным переходом. Он стал возмущаться, почему его снимают. Узнав, что я - корреспондент «НГ», пояснил, что дорогу переходит, потому что так удобнее: забираться по ступенькам надземного перехода долго и тяжело, а идти до светофора далеко, плюс нужно долго ждать, когда загорится зеленый.

За 10 минут по демонтированной «зебре» на «Плазе» прошли 8 человек

В пресс-службе ДП Костанайской области в начале мая прокомментировали: «Установка светофорного объекта, предназначенного для перехода пешеходов по пр. Назарбаева между надземным переходом и светофорным объектом (Назарбаева - Доненбаева), не отвечает требованиям СП РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Согласно п. 8.2.11, на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы на одном уровне с интервалом 200-300 м. Интенсивность движения транспортных средств на данном участке высокая, проходят маршрутные, транзитные потоки (грузового, легкового транспорта). В адрес МИО направлена информация по устранению недостатков в работе подъемного механизма (лифт)».

Надземным переходом со сломанными лифтами пешеходы практически не пользуются

Корреспондент «НГ» проверил с помощью приложения 2GIS, соответствует ли правилам расстояние от демонтированной «зебры». До перекрестка пр. Назарбаева - ул. Доненбаевой - около 150 м, до надземного перехода - столько же, а вот до перекрестка пр. Назарбаева - ул. Мухамеджанова - около 700 м. Большинство из замеченных мною нарушителей направлялись именно в этом направлении. Понятно почему.

Поликлиника № 3

Демонтировали переход и возле поликлиники № 3 на пр. Кобыланды батыра. За 10 минут здесь нарушили правила 12 человек! Среди них - дети (на велосипедах и без), взрослые мужчины и женщины, пенсионеры. Причем некоторые проходили мимо светофора с кнопкой. Видимо, так привычнее. Местные водители по привычке еще снижают скорость, но приезжие не знают, что когда-то здесь был переход, что может привести к печальным последствиям.

Дорогу возле поликлиники № 3 костанайцы переходят на свой страх и риск

Некоторые водители останавливались перед пешеходом, но лишь для того, чтобы посигналить и крикнуть, что тот нарушает правила. Пешеходы лишь огрызались и шли дальше нарушать.

До ближайшего перехода, который расположен за остановкой «Пожарное депо» (если идти в сторону центра), - около 100 м, до дальнего - возле здания КСТУ - около 350 м.

Улица Гоголя, центр

На ул. Гоголя, возле Казахско-французского центра, было два нерегулируемых пешеходных перехода. На одном из них, недалеко от точки быстрого питания «Ваниль», демонтировали знаки и «зебру». За 10 минут дорогу здесь перешли 6 человек. В основном люди пользовались другим переходом.

Возле Казахско-французского центра в основном все идут по «зебре»...

От демонтированного перехода до перекрестка с ул. Баймагамбетова - около 100 м, до ул. Алтынсарина - около 350 м.

…но иногда и по старому переходу

- Я двумя руками за, чтобы ненужные пешеходные переходы убирали, так как переходов у нас слишком много, - говорит наш гид Максим. - Мы видели, что зачастую они у нас расположены друг от друга на расстоянии 50 м.

На переходе по ул. Гоголя установили еще и «лежачих полицейских»

Едем в сторону ул. Каирбекова, к еще одному пешеходному переходу - между домами № 60 и 62 по ул. Гоголя. Здесь к знакам и «зебре» недавно добавили «лежачих полицейских». Возможно, потому, что недалеко находится автошкола. И фиксируем нарушение СП РК: до перекрестка с пр. Абая всего 150 м, до ул. Каирбекова - столько же.

Областной акимат

На ул. Тауелсиздик, недалеко от гостиницы «Медеу», раньше было два пешеходных перехода, через них можно было выйти от сквера им. Парадовича к памятникам Тарану и Пушкину и дальше к горакимату по ул. Пушкина. Демонтированный был расположен между бывшей филармонией и областной организацией ветеранов.

Возле памятника Тарану по ул. Тауелсиздик все идут по «зебре»

За 10 минут по демонтированному пешеходному переходу, от которого осталась лишь затертая «зебра», не прошел ни один человек.

От этого места до перехода на пересечении ул. Тауелсиздик с ул. Баймагамбетова - около 150 м, до перекрестка с ул. Дулатова - около 100 м. От параллельной оставшейся «зебры» до ул. Баймагамбетова - около 150 м, до ул. Дулатова - около 100 м.

Нужны ли светофоры с кнопкой?

Максим отмечает: две «зебры» на пересечении ул. Толстого и Алтынсарина, возле библиотеки им. Толстого, - это слишком много.

- Они на ул. Толстого расположены через 20 м друг от друга! На Казахско-французском центре тоже так было, но один убрали, а тут оба остались, - говорит Максим Казанцев. И добавляет о плане установить здесь светофор с кнопкой: - На Толстого - Алтынсарина и на Тауелсиздик - Козыбаева он не нужен, так как будет создавать заторы из автомобилей. Вообще, я думаю, чем меньше у нас пешеходных переходов, тем меньше количество ДТП. Но самое главное, что они не оборудованы: днем еще видно, хотя «зебра» не везде есть, а вот ночью ни подсветки, ни освещения. Хотя бы светодиодные светильники с двух сторон повесили.

Пешеходный переход возле старого ЦОНа опасен для пешеходов

Я, как хронический пешеход, отмечаю: переход возле Центрального сквера, как и на пересечении ул. Тауелсиздик с ул. Козыбаева (район старого ЦОНа), небезопасен, так как водители зачастую не сбавляют скорость.

От «зебры» возле бывшего ГАИ до перекрестка - 200 м

Еще один светофор с кнопкой - на пр. Абая, возле управления местной полицейской службы (бывшее ГАИ) - по мнению наших читателей, не нужен, так как находится близко к перекрестку пр. Абая и ул. Баумана, где работает светофор без кнопки. 2GIS показывает, что расстояние между ними - 200 м, так что нарушения СП РК здесь нет. Но совсем рядом, на расстоянии всего 40 м от светофора с кнопкой, находятся две «зебры». Может, хотя бы их демонтировать?

По мнению водителей, ставить на «зебре» возле Центрального сквера светофор с кнопкой нецелесообразно

Делаем вывод: в большинстве проверенные нами участки «зебры» демонтировали правомерно, что не мешает пешеходам переходить здесь дорогу. Но в городе есть места, где нерегулируемые переходы явно нарушают стандарты, мешают движению транспорта и создают аварийные ситуации.

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