Жители района ТРЦ Kostanay Plaza пожаловались, что им приходится нарушать ПДД из-за нецелесообразно расположенного надземного перехода по пр. Назарбаева, который находится далеко от светофора. Не так давно власти Костаная установили «зебру» для удобства пешеходов, но вскоре ее убрали. Жители продолжают переходить проспект в неположенном месте.

Надземный переход с неработающим лифтом вынуждает жителей нарушать ПДД

- У меня четверо детей, младшему 8 месяцев, - показывает молодая мама на малыша в коляске. - Лифты в надземном переходе никогда не работают. Как мне переходить дорогу?

- Да, опасно, да, нарушаю правила дорожного движения, - возмущается пенсионер. - А как мне переходить дорогу, если лифты не работают и ближайший светофор за несколько сотен метров?

«НГ» запросила информацию в полиции о возможности установить светофор с кнопкой вызова пешехода на этом месте.

- Установка светофорного объекта, предназначенного для перехода пешеходов по пр. Назарбаева между надземным переходом и светофором по Назарабаева-Доненбаевой, не отвечает требования СНиПов РК 3.01-01-2013 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских территорий», - сообщила пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Карина БАЗАРБАЕВА. - Согласно пункту 11.13, на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории пешеходные переходы должны быть расположены на одном уровне с интервалом 200-300 м. Интенсивность движения транспортных средств на данном участке высокая, проходят маршрутные, транзитные потоки грузового и легкого транспорта. В адрес отдела ЖКХ будет направлена информация по устранению недостатков лифта.

Напомним, надземный переход по пр. Назарбаева обошелся бюджету Костаная в 173 млн тенге, лифты в нем практически никогда не работают. Костанайцы называют это сооружение «памятником коррупции».

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ