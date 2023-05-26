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≡ "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил школам о необходимости проводить уроки до 1 июня
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46858
"Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил школам о необходимости проводить уроки до 1 июня
Отправлено: 26.05.23 - 10:01
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Все уроки должны проходить в школах по календарно-тематическому плану, а сбор учебников можно проводить лишь после 31 мая. Директоров школ, в которых раньше 31 мая начнут собирать учебники, будут привлекать к дисциплинарной ответственности.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
533
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 10:01
#1
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А если министерству срезать отпуск на неделю, под предлогом новых стандартов и убеждать их, что так будет только лучше?
Профайл
antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1015
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 11:40
#2
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Себе 4 дневную рабочую неделю , а школотронов вечно учиться заставляют
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
113
Re: "Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил...
Отправлено: 26.05.23 - 11:43
#3
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Ученики пораньше хотят на каникулы, учителя тоже не хотят учить до 1 июня. приходится министерству их заставлять
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
301
"Учиться до последнего дня". Минпросвет напомнил школам о необходимости проводить уроки до 1 июня
Отправлено: 26.05.23 - 12:53
#4
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