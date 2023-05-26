Директоров школ, в которых раньше 31 мая начнут собирать учебники, будут привлекать к дисциплинарной ответственности, передает Informburo.kz.

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Все уроки должны проходить в школах по календарно-тематическому плану, а сбор учебников можно проводить лишь после 31 мая. Об этом напомнил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК Ернур Дауенов.

Ранее вопрос о бесполезности продления учебного года задали экс-министру просвещения Асхату Аймагамбетову. Некоторые школы уже не проводят уроки и начали собирать учебники.

В Минпросвете решили напомнить, что учебные занятия в школах, независимо от формы собственности и ведомственной подчинённости, завершатся 31 мая текущего года.

"Это означает прохождение учебной программы включительно до последнего дня. Однако в адрес министерства поступает много жалоб о преждевременном сборе учебников и об отсутствии учащихся на уроках. Комитет по обеспечению качества напоминает всем руководителям организаций образования о полном соблюдении требований пунктов данного приказа и типовых правил деятельности организаций образования. Все уроки должны проходить согласно календарно-тематическому планированию с использованием учебников и других методических материалов", – отметил Ернур Дауенов.

По его словам, департаменты по обеспечению качества образования ведут мониторинг на предмет исполнения приказа и выявили факты сбора учебников в школах №80 Шымкента и №52 Актобе.

Руководителей школ, нарушающих требования, будут привлекать к дисциплинарной ответственности.

"Директора школ должны обеспечить качественное выполнение и освоение государственного общеобразовательного стандарта до конца учебного года. Сбор и сдача учебников допускается только после завершения учебного года, то есть после 31 мая", – ещё раз подчеркнул Ернур Дауенов.

Учебный год во всех школах закончится 31 мая. Итоговые выпускные экзамены у обучающихся девятых классов пройдут со 2 по 13 июня, в 11-х классах – с 5 по 19 июня.