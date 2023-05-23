Отправлено: - 17:01

- Запах специфический, это не листья и не резина. Писали, что битум жгут, но нет... это не тот запах. Это даже не тот смог, который бывает от выхлопных газов, - поделилась с "НГ" жительница микрорайона Алтын Арман.