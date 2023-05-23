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≡ Кости или ТБО - что отравляет воздух в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46839
Кости или ТБО - что отравляет воздух в Костанае?
Отправлено: 23.05.23 - 17:01
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- Запах специфический, это не листья и не резина. Писали, что битум жгут, но нет... это не тот запах. Это даже не тот смог, который бывает от выхлопных газов, - поделилась с "НГ" жительница микрорайона Алтын Арман.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12484
Re: Кости или ТБО - что отравляет воздух в Костанае?
Отправлено: 23.05.23 - 17:01
#1
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Боярышник писала что дым идёт от российских горящих лесов. Оказывается вот оно че. Под шумок наши кости жгут.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1014
Re: Кости или ТБО - что отравляет воздух в Костанае?
Отправлено: 23.05.23 - 17:41
#2
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за 2-3 дня можно успеть все привести в порядок, ну, конечно если не все в порядке, как говорится, все для развития бизнеса


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