На протяжении уже нескольких дней костанайцев беспокоит едкий запах гари и густой смог, который в вечернее время окутывает половину города. Зловонный дым стоит всю ночь. Особенно страдают жители микрорайонов Береке, Юбилейный, Алтын Арман вплоть до железнорожденного вокзала, парка Победы и ДК "Строитель".

- Запах специфический, это не листья и не резина. Писали, что битум жгут, но нет... это не тот запах. Это даже не тот смог, который бывает от выхлопных газов, - поделилась с "НГ" жительница микрорайона Алтын Арман. - Дышать трудно, першит в горле, режет в глазах... Сегодня утром выглянула в окно - горизонт был весь затуманен. Мои окна выходят на Федоровской трассу.

Женщина подтвердила, что густой смог был над Костанаем ночью в воскресенье, 21 мая, и понедельник, 22 мая. Причем запах горелого ощущался несколькими днями ранее. Она предполагает, что дым тогда не дошел до города из-за ветра. Но в последние два дня была безветренная погода.

Жители называют источником запаха утилизацию костей животных, которую развернули на территории ТОО «Костанай Агро Продукт», что подтверждается видео (ранее "НГ" его опубликовала). На нем видно, что сжигают кости животных в печи открытого типа, клуб дыма поднимается вверх.

Но в департаменте экологии на этот факт не смогли отреагировать - прокуратура отказала ведомству в проверке. Инициировать ее стало возможным только после официального обращения граждан. Что и сделали сегодня, 23 мая, жители микрорайона Алтын Арман. В течение 2-3 дней определится основание для проверки деятельности данного ТОО.

Однако на появившееся сегодня, 23 мая, в соцсети видео о том, что горит полигон ТБО, экологи области обратили внимание, даже выделили отдельным постом.

«По сообщению ДЧС произошло загорание на полигоне ТБО «Северный». В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация с кадрами дыма на полигоне. Вместе с тем в адрес департамента поступило заявление жителей мкрн Алтын Арман в отношении ТОО «Тазалык-2012» с просьбой привлечения к ответственности», - говорится в сообщении департамента экологии.

- Запах со свалки тоже есть, - настаивают в департаменте, где дали комментарий для "НГ". - Вчера ночью полигон загорелся, пожар потушили, но дым стоит. На ТОО «Тазалык-2012» тоже поступило заявление жителей.

Ситуацию сегодня прокомментировал и аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ:

- Я информирован о том, что выезжали экологи на место, где идёт сжигание останков животных, [проверяют] на предмет нарушения экологического законодательства. Жду результатов, чтобы принять соответствующее решение.