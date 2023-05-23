Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ ответил на вопрос "НГ" о неприятном запахе в областном центре. Местные жители предполагают, что источник запаха находится за городом со стороны Федоровской трассы.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Я информирован о том, что выезжали экологи на место, где идёт сжигание останков животных, [проверяют] на предмет нарушения экологического законодательства. Жду результатов, чтобы принять соответствующее решение, - прокомментировал Аксакалов.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ также заявил "НГ", что его сотрудники разбираются в ситуации, и позже он предоставит комментарий.

Департамент экологии Костанайской области на своей страничке в Инстаграм сообщил, что смог, окутавший Костанай-2, вызван пожаром на полигоне ТБО "Северный":

- В адрес департамента поступило заявление от жителей мкрн. Алтын Арман к ТОО "Тазалык-2012" с просьбой привлечь к ответственности это предприятие. Департамент регистрирует проверку в отношении ТОО "Тазалык-2012".

Как позже сообщил "НГ" советник акима Костаная Олжас ДУЙСЕКОВ, на полигоне тлеет мусор, силами ТОО "Тазалык-2012" отходы засыпают песком, чтобы в очаг возгорания не поступал кислород.

- Как такового, пожара уже нет. На месте работает спецтехника, которая должна справиться с тлением, - отметил Дуйсеков.