Re: Повышать тарифы нельзя откладывать. Мнение экспертов

Отправлено: - 10:38

Прежде чем говорить об поднятии тарифов(расходов), эксперт сравнивает нас с Европой, надо сначала поговорить по доходах населения в первом же рейтинге в гугле смотрим, мы занимаем 100 место по зп, СОТОЕ МЕСТО!!! даже Украина в которой война идет занимает 77 место, Ирак 64 место, Гондурас 65 место. О каких повышениях расходов вы можете говорить а? доходы поднимите и расходы соответственно доходам и поднимайте.