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≡ Повышать тарифы нельзя откладывать. Мнение экспертов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46832
Повышать тарифы нельзя откладывать. Мнение экспертов
Отправлено: 23.05.23 - 10:38
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Эксперт в области энергетики, экономист и член гражданского совета по коммунальным тарифам Асет Наурызбаев выступает за рыночную схему формирования тарифа, когда он определяется исходя из предложений возможных поставщиков.
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
70
Re: Повышать тарифы нельзя откладывать. Мнение экспертов
Отправлено: 23.05.23 - 10:38
#1
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Прежде чем говорить об поднятии тарифов(расходов), эксперт сравнивает нас с Европой, надо сначала поговорить по доходах населения в первом же рейтинге в гугле смотрим, мы занимаем 100 место по зп, СОТОЕ МЕСТО!!! даже Украина в которой война идет занимает 77 место, Ирак 64 место, Гондурас 65 место. О каких повышениях расходов вы можете говорить а? доходы поднимите и расходы соответственно доходам и поднимайте.
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