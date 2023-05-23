Эксперты рассказали, насколько нужно поднимать тарифы на тепло и электричество в Казахстане, чтобы обеспечить ремонт сетей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Эксперт в области энергетики, экономист и член гражданского совета по коммунальным тарифам Асет Наурызбаев выступает за рыночную схему формирования тарифа, когда он определяется исходя из предложений возможных поставщиков. В этом случае, по мнению Наурызбаева, цена повысится всего на 6 тенге за киловатт-час.

"Возьмем возобновляемую энергетику, где цены складывают через аукционы. Оптовая цена энергии составляет от 13 до 16 киловатт-час, что значит, что рыночная цена будет не более 30 тенге за киловатт-час. Соответственно, при рыночном формировании тарифа цены не могут быть выше, чем от источников возобновляемой энергии, то есть угольная и газовая энергетика не должна стоить дороже оптовой цены в 16 киловатт-час", - рассказал энергетик.

Что касается тепловых сетей, то тут, по мнению Наурызбаева, на протяжении многих лет тариф складывался неправильно, то есть его искусственно занижали, что привело к изнашиванию инфраструктуры и нехватке денег на реконструкцию. Такая ситуация, как считает экономист, более выгодна богатым потребителям тепла, чем бедным, так как расходы энергии у первых были значительно выше и экономия была больше. Сейчас, как отметил экономист, тариф необходимо постепенно поднимать, но чтобы определить эти новые тарифы, необходимо провести объективный анализ ситуации и понять, насколько велико было отставание в модернизации теплосетей.

"Мое мнение, что тарифы нужно поднимать в два раза, чтобы люди наконец начали экономить тепло. Сейчас во многих домах и квартирах вообще никак не контролируется расход тепла. Только высокий тариф может заставить потребителей ставить счетчики и "прикручивать краны", не открывать окна зимой и утеплять свои дома. Мы расходуем тепло очень нерационально. В богатой Европе и США зимой температура в домах +18, а у нас все хотят, чтобы было выше 22 градусов. Тариф на тепло нужно резко повышать, и тогда станет действительно рентабельным проведение реконструкции теплосетей внутри самих домов, чтобы снизить расходы энергии и повысить контроль за ее расходованием. При этом бедным слоям населения увеличившийся тариф нужно компенсировать за счет богатых, которые все это время экономили большие средства на низких тарифах", - добавил Наурызбаев.

В отношении газа эксперт также считает, что цены должны формировать на свободном рынке через аукцион на строительство газоперерабатывающего завода.

Экономист Марат Абдурахманов считает, что, прежде чем поднимать коммунальные тарифы, нужно заставить монополистов исполнять свои договорные обязательства и в частности прописанные в действующих правилах инвестиционные обязательства. По его словам, монополисты не отчитались перед антимонопольными органами о вложениях в инфраструктуру. В той же сфере электроснабжения они должны были ежегодно тратить не менее трех процентов от стоимости валовой выручки на ремонт сетей. Тарифы в Казахстане с 2000 года резко росли уже дважды, но ни в первом, ни во втором случае это не привело к кардинальному изменению ситуации по изношенности сетей и сокращению процента износа. Как отметил Абдурахманов, новое повышение также ни к чему не приведет.

"Это все есть в нормативах, технических регламентах и стандартах. Ничего нового выдумывать не надо, просто нужно проконтролировать, чтобы монополисты соблюдали эти нормы и правила и провели модернизацию инфраструктуры за счет прибыли, которую они все эти годы получали... Возникает резонный вопрос: если им требуются инвестиции, то, может, имеет смысл отказаться от существующей практики и вести регулирование соблюдения ими технических и бухгалтерских нормативов. Такие предложения были переданы в уполномоченные органы – КРЕМ - еще в 2016 году. К примеру, если взять Экибастузскую ГРЭС, то за эти 20 лет они имели прибыль от 20 до 90 миллионов в год. Теперь они требуют повысить тарифы, чтобы построить новую станцию вместо той, которую они довели до плачевного состояния. Где тут логика? Почему они не исполняли обязательства как инвесторы?" - отметил эксперт.

Как отмечает экономист, эксперты еще в 2016 году предлагали внести строчку в правила формирования тарифов касательно обязательного прописывания монополистом инвестиционный программы. Однако в КРЕМ это отказывались обсуждать. Если бы такие правила были приняты, то, по мнению экономиста, ситуация, которая была этой зимой в Экибастузе и Риддере, даже не случилась бы.

"Если ретроспективно считать с 2016 года все прибыли, которые получили монополисты и распределили в качестве бонусов для своих акционеров, вместо того, чтобы направить их на ремонт сетей и оборудование, то сейчас бы уже не потребовалось повышение. Этих денег, не вложенных за последние 10 лет, хватило бы и на строительство ГРЭС в Экибастузе, и на модернизацию ТЭЦ-2 в Алматы", - добавил Марат Абдурахманов.

Эксперт считает, что необходим комплексный аудит со стороны антимонопольного ведомства деятельности компаний за последние годы. Как отметил Абдурахманов, инвестиции некоторых монополистов не покрывали даже амортизацию, то есть необходимый ремонт, не говоря уже об устранении накопившегося износа сетей.