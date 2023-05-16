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≡ «Материал здесь лучше и долговечнее!» - Качество асфальта, сделанного по европейской технологии, на трассе М-36 проверили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46798
«Материал здесь лучше и долговечнее!» - Качество асфальта, сделанного по европейской технологии, на трассе М-36 проверили в Костанае
Отправлено: 16.05.23 - 22:30
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На трехкилометровом участке трассы НЦКДА исследует около 10 образцов керна с помощью керноотборника. Здесь подрядчик с начала мая и до конца сентября этого года делает средний ремонт - заменяет верхний слой покрытия на щебеночно-мастичный асфальтобетон.
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
983
Re: «Материал здесь лучше и долговечнее!» - Качество асфальта,...
Отправлено: 16.05.23 - 22:30
#1
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Цитата:
по трассе М-36 в сторону сотрудники

Надеюсь, в сторону Фёдоровки? Эх, вот бы отремонтировали участок от Костаная до Озёрного. Эти поперечные трещины всю душу вытрясают...
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К
§ Карачун
(Пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
22
«Материал здесь лучше и долговечнее!» - Качество асфальта, сделанного по европейской технологии, на трассе М-36 проверили в Костанае
Отправлено: 16.05.23 - 23:13
#2
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