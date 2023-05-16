Сегодня, 16 мая, на выезде из Костаная, возле кафе «Сабрина», по трассе М-36 в сторону сотрудники Национального центра качества дорожных активов (НЦКДА) по Костанайской области произвели отбор керна верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. В мероприятии приняли участие также представители подрядчика, который выполнял здесь ремонтные работы - ТОО «Арвис» и журналисты. Заказчик работ - отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная, но на встречу их представители приехать не смогли.

Специалисты НЦКДА по Костанайской области проводят отбор керна верхнего слоя покрытия с помощью керноотборника

На трехкилометровом участке трассы НЦКДА исследует около 10 образцов керна (каждые 300 метров) с помощью керноотборника. Здесь подрядчик с начала мая и до конца сентября этого года делает средний ремонт - заменяет верхний слой покрытия на щебеночно-мастичный асфальтобетон. Уже готово 3 км покрытия, ширина участка 8 м.

- Толщина керна соответствует стандартам - здесь 5 см, что соответствует нормативно-технической и проектно-сметной документации. В дальнейшем мы также будем отбирать керн на этом участке и будем испытывать его в нашей производственной лаборатории, там производится разделение на слои, верхний и нижний, они испытываются отдельно. Результаты предоставим заказчику, а он уже напишет предписание подрядчику, в случае несоответствия стандартам, - пояснил инженер отдела качества и госучета НЦКДА по Костанайской области Алибек КУАНТАЕВ . - Здесь подрядчик проводит фрезерование методом ресайклирования, заменяют асфальтобетонное покрытие на щебеночно-мастичное. Этот материал лучше и долговечнее, он выдерживает больше нагрузок, например устойчивее к большегрузам.

Он добавил, что в Костанае щебеночно-мастичное покрытие уже использовали на улицах. В прошлом году таким методом было переделано 2 км основания.

- У такого покрытия большее количество щебня, укрепленный скелет. У верхнего слоя до 70% щебня, а у нижнего, старого - до 50%. Используется также целлюлозная добавка с битумом и минеральным порошком, что увеличивает эксплуатационные характеристики - происходит меньше колееобразования от потока машин, меньший износ, - пояснил руководитель РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» по Костанайской области Рафис ЗИНЕТОВ. - Всего за прошлый год нами было выявлено 769 дефектов и нарушений со стороны подрядчиков области, примерно 95 % из них было устранено.

По его словам, сейчас в нашем регионе, по данным местных исполнительных органов, 85 % дорог находится в хорошем либо удовлетворительном состоянии.

- Конечно, в любом случае у нас есть замечания к подрядчикам, но с каждым годом их все меньше, - отметил Зинетов. - Мы занимаемся экспертизой качества автодорог, которые курируют местные акиматы, с 2020 года и ежегодно замечаем тенденцию по улучшению качества: если раньше около 50% дорог не соответствовали стандартам качества, то в прошлом году уже около 30%.

Добытый керн измеряют линейкой, он соответствует стандарту - 5 см в толщину, верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона

Он добавил, что ранее в области производили замену покрытия на автотрассе Денисовка-Рудный.

- Данный метод не новый, он был разработан примерно в 70-х годах прошлого века в Европе, но в Казахстане начал применяться только последние 15 лет, - пояснил руководитель НЦКДА. - Всего в Костанае в рамках среднего ремонта ТОО «Арвис» будет произведена заменена покрытия 184 000 квадратных метров автодорог. Они также производят работу на асфальте на Большом мосту, который соединяет Костанай и Тобыл.

- А вы проверяли участок трассы М-36, в частности от с. Федоровка (Федоровский район) до п. Карабалык (Карабалыкский район)? Читатели часто жалуются нам на этот участок трассы, что вы можете сказать о нем? - спросил корреспондент «НГ».

- Да, туда осуществляются выезды нашими сотрудниками. Там сейчас проводится средний ремонт на двух участках, подрядчик АО «НК» «КазАвтоЖол», там также, как и везде, недавно проводилась экспертиза - отбиралась проба асфальтобетонного покрытия, керны. Но пока мы не знаем результатов, они находятся в лаборатории на стадии испытания, - пояснил. - По экспертизам, которые мы проводили там ранее, по качеству асфальтобетонной смеси нареканий к подрядчику не было.

Фото Андрея СКИБЫ