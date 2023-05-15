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≡ При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46798
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 15.05.23 - 16:37
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Министерство культуры и спорта разработало правила учёта мнения населения соответствующей территории при наименованиях. Местные исполнительные органы будут проводить собрания, где жители смогут открыто проголосовать "за" или "против".
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13718
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 15.05.23 - 23:27
#15
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Цитата:
maxsaf:
Да че мелочиться - давайте сразу города. Петропавловск, Павлодар, ну и Рудный с Лисаковском, под шумок

там нет большинства казахского населения
поэтому там голосования о переименовании не пройдут
а вот в области ско и Павлодар большинство казахов поэтому переименовать области вполне реально
ведь сейчас парадокс
в стране есть северо казахстанская, восточно казахстанская и западно казахстанская а вот южно казахстанской области уже нет-она туркестанская, тогда смысл в остальных географических названиях?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15719
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 16.05.23 - 07:51
#16
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Цитата:
maxsaf:
Да че мелочиться - давайте сразу города. Петропавловск, Павлодар, ну и Рудный с Лисаковском, под шумок

Смайлик в конце не в тему. Это вполне обсуждаемые темы, но пока ничего активного не предпринималось. А так - быстро переименуют.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4236
Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...
Отправлено: 16.05.23 - 08:52
#17
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Цитата:
maxsaf:
куда делись остальные


Как и вы разьехались: - кто в Россию-матушку, Украину, Белоруссию, кто в ФРГ, кто в Канаду и так далее.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4236
Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...
Отправлено: 16.05.23 - 08:57
#18
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Цитата:
юля елиссева:
Соберут в зале нужное количество нужных людей и большинство проголосует как надо.


Руускоязычные не поднимают рук; казахи за переименование - по крайней мере на фото так. Кто мешал русскоязычным собраться побольше ??
Абайка прав: - такими методами ЛЮБОЕ переименование, по крайней мере-для властей, пройдёт легко и без всяких подтасовок, достаточно СЫГРАТЬ на национальную сторону ( убеждаюсь ещё раз, что великий Ленин, был прав).
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9162
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 16.05.23 - 10:18
#19
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Цитата:
abaika95:
остальные казахи в костанае в 75 % соотношении с другими этносами

что-то ты загнул... на 30% ОШИБСЯ
Национальный состав (на начало 2023 года)[1]:
казахи — 121 346 чел. (45,88 %),
русские — 90 541 чел. (34,24 %).
украинцы — 22 979 чел. (8,69 %),
немцы — 7260 чел. (2,75 %),
татары — 4849 чел. (1,83 %),
белорусы — 4168 чел. (1,58 %),
корейцы — 3013 чел. (1,14 %),
азербайджанцы — 1537 чел. (0,58 %),
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13718
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 16.05.23 - 10:32
#20
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Цитата:
yudjin:
что-то ты загнул... на 30% ОШИБСЯ Национальный состав (на начало 2023 года)[1]: казахи — 121 346 чел. (45,88 %

это статистика учитывающая официально зарегистрированных
по которой в городе якобы проживает всего 250 тыс человек
когда как специалисты утверждают что на деле в городе уже минимум 300тысячное население с бОльшим процентом казахского населения когда как русские здесь проживают по ВНЖ в большом количестве с российским гражданством которых при учете любого голосования в расчет брать не будут
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25682
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 16.05.23 - 11:55
#21
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Цитата:
abaika95:
когда как русские здесь проживают по ВНЖ в большом количе

Действительно, процентов 70 их с паспортами России, только вот ждут, когда война закончится.
У меня с ВНЖ тоже живет уже второй год.
Другие съехали, три года жили, паспорта получили, уезжают в Краснодар пока в качестве казахских туристов.
Правда поживут еще у себя в Актобе, подождут..
Сегодня приехал еще один, российский паспорт.
Вчера на месяц сняла семья, российские паспорта.
Тут согласен, из них подавляющее меньшинство граждане Казахстана..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4236
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 16.05.23 - 15:20
#22
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Цитата:
111:
У меня с ВНЖ тоже живет


А, эти ЖДУНЫ, они вас ( как квартирного рантье) как находят: - по сарафанному радио, или у вас принцип в сдаче квартир: - только для славян ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17630
Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...
Отправлено: 16.05.23 - 22:15
#23
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Цитата:
Victor Yang:
Смайлик в конце не в тему. Это вполне обсуждаемые темы, но пока ничего активного не предпринималось

Все там в тему) я на карту свежую взглянул - там работы ономастам - непочатый край. :lol:
Пусть переименовывают)
Цитата:
yudjin:
что-то ты загнул... на 30% ОШИБСЯ

Хватит ему статистику портить, надо чтобы 99% было))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17630
Re: При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана...
Отправлено: 16.05.23 - 22:17
#24
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Цитата:
abaika95:
если в селе смородиновке 90% казахов то

Ну а вдруг они смородину любят))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25682
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 16.05.23 - 23:10
#25
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Цитата:
ACROS:
по сарафанному радио, или у вас принцип в сдаче квартир: - только для славян ??

По сарафанному, ну и по Крыше.
Скоро собачники кстати приезжают на выставки в Рудном, с России..
Те по сарафану, но там строгий отбор конечно..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
25682
При переименовании населённых пунктов и улиц Казахстана будут проводить голосование среди жителей
Отправлено: 16.05.23 - 23:18
#26
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Цитата:
ACROS:
или у вас принцип в сдаче квартир: - только для славян ??

А это, в командировки, подрядчики в основном славяне, поезда делают Атбасарцы, лепестки на ТЭЦ карагандинцы.
Там да, славяне в основном.
А то что россияне, славяне три года прожили, да, они актюбинцы точнее, уезжают в Россию, потом там ,7 лет жил Смотрящий с Билайна, челяба, ну и наши казактар жили, с 2007го.
Там по знакомству, причем казашка, потом русская, потом три казашки, все вышли удачно замуж с моей квартиры в Костанае.
Одной правда не повезло, дожила до 32х лет и не вышла, что с ней сейчас, не знаю..
Как то так
50 на 50.
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