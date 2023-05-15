Местные исполнительные органы будут проводить собрания, где жители смогут открыто проголосовать "за" или "против", передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Министерство культуры и спорта разработало правила учёта мнения населения соответствующей территории при наименовании административно-территориальных единиц, составных частей населённых пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований. Соответствующий документ разместили на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 мая.

Так, при наименовании и переименовании сёл, посёлков, сельских округов, районов в городе, городов, районов, областей, микрорайонов, площадей, проспектов, бульваров, улиц, переулков, парков, скверов, мостов будут учитывать мнение жителей.

"Учёт мнения населения соответствующей территории при наименовании и переименовании организовываются соответствующими местными исполнительными органами и вносятся на рассмотрение маслихата", – говорится в документе.

Для этого местные исполнительные органы должны будут проводить собрания местного сообщества. Совместно с акимами они должны определить сроки проведения собрания и не позднее чем за 30 календарных дней до его проведения разместить в местных СМИ объявление.

Учёт мнения населения будут проводить посредством открытого голосования, по результатам которого большинством голосов принимается решение. Итоги голосования оглашают на месте проведения и оформляют протоколом.

Протокольное решение собрания местного сообщества в течение семи рабочих дней после его проведения публикуют в СМИ. Далее местные представительные и исполнительные органы совместным решением вносят на рассмотрение ономастических комиссий предложения по наименованию или переименованию населённых пунктов либо по уточнению и изменению транскрипции их наименований.