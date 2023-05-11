Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях о ПДП микрорайона Арай что-то говорили о его сохранении
Отправлено: 11.05.23 - 11:10
Что с домом происходит неладное, костанайцы заметили еще в прошлом году. Да и до того он стал хиреть. В конце концов здание скрылось за глухим забором, но самые любопытные горожане углядели, что с тыла оно разваливается. Читать новость
История в этом городе не нужна НИКОМУ !!! Взять тот же Челябинск... центр, Кировка. Множество старинных зданий, отремонтированных или в процессе. И тут же небоскреб. Своеобразно, но ведь сохраняют! Или в Тюмени улица из старых зданий, вполне европейского вида.
Собственник же заказал в ТОО «Специализированная проектно-реставрационная фирма «Кумбез» историко-культурную экспертизу состояния памятника «Жилой дом, начало ХХ века». И та зафиксировала 100-процентный износ и аварийное состояние.
Ну еще бы... Удивляет, что не 120% износа... НА-НА-технологии, они такие....
И что мешает редакции назвать: - ФИО и должность чиновника, притом государственного масштаба, продавшего памятник архитектуры некому собственнику ( наверное какой то почётный сварщик или электрик) и за какую цену( когда продают какой то раритет- то он, как правило, стоит БЕШЕННЫХ денег или тут оценивали по цене старого пиломатериала), ФИО собственника, ФИО эксперта зафиксировавшего 100% износ и ФИО членов этой специальной комиссии принявших такое решение. Редакция КОГО то или ЧЕГО то боиться или лишь бы кукарекнуть??? Это же было государственным ИМУЩЕСТВОМ и ГОСУДАРСТВО его продало и деньги ушли в гос.бюджет. Это не должно быть ГОС.тайной.
ACROS: ФИО и должность чиновника, притом государственного масштаба, продавшего памятник архитектуры некому собственнику
Такие люди вмиг на бабки засудят, близкие к администрации чего то.. Это надо кланяться и разрешения наверно спрашивать, и то, безо всякой критики писать. Его может хотели было оставить, но новая власть, это скорее даже не архимедовский проект..
Тимур Гафуров: задала вопросы о судьбе этого здания.
Редакция может и без вопросов узнать о судьбе здания, просто статично наблюдая за этим некогда историческим зданием: - здание стояло; здание продано; здание окружили оградой; здание разрушили. Вот примерно так. Фамилии и гос.чиновника и эксперта и собственника и членов комиссий - ничего никому не скажут, в основном это серая масса ничем не выдающих людей, это просто исполнители чужой воли, но тем не менее - пусть о них узнают общественность, и пусть им будет не то что стыдно ( навряд ли им это нужно в работе) , но хотя бы внутренне некомфортно, и они не открывали рот при разговоре о преемственности, любви к родине, ответственном и бережном отношении к истории и памятникам архитектуры и тому подобной патриотической чепухе. Вы же как бы позиционируетесь: - как критически-оппозиционно настроенная газета к ДЕЙСТВИЯМ властей и любой ваш вопрос, запрос к властям - это вопрос всегда с подвохом, так я считаю, вы же не финансируетесь из ИХ бюджета.
ACROS: Фамилии и гос.чиновника и эксперта и собственника и членов комиссий - ничего никому не скажут, в основном это серая масса ничем не выдающих людей, это просто исполнители чужой воли, но тем не менее - пусть о них узнают общественность
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