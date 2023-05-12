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≡ Ремонт на еще одном участке пр. Абая начинается в Костанае. Как будут ездить автобусы?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46774
Ремонт на еще одном участке пр. Абая начинается в Костанае. Как будут ездить автобусы?
Отправлено: 12.05.23 - 14:27
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Ремонтные работы в центральной части города на проспекте начнутся 15 мая и продлятся чуть больше месяца - до 17 июня, сообщает пресс-служба акима города. Напомним, ремонт пр. Абая начался 6 апреля.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
110
Re: Ремонт на еще одном участке пр. Абая начинается в Костанае....
Отправлено: 12.05.23 - 14:27
#1
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А схему с автобусниками согласовали? А то получиться как с 25 маршрутом. Захотел и не стал заезжать в Наурыз. Водитель говорит что итак там много маршрутов ходит. А то что 25 там должен ходить (это его маршрут) их не особо напрягает.. А ЖКХ как всегда не против.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
477
Re: Ремонт на еще одном участке пр. Абая начинается в Костанае....
Отправлено: 12.05.23 - 18:43
#2
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если они и там будут так резину тянуть как в КЖБИ то эта песня всем долгой покеажется. Несколько дней наблюдаю как на закрытых участках полнейшая тишина. Буквально и сегодня никого там не было ни техники ни работников. А дорога закрыта. Тянут до осени?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4217
Re: Ремонт на еще одном участке пр. Абая начинается в Костанае....
Отправлено: 12.05.23 - 19:17
#3
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Цитата:
рихард:
Тянут до осени?


Работяги бухали наверное, отмечали День Победы - теперь хер кого соберёшь, пока не опохмеляться по хорошему.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
110
Ремонт на еще одном участке пр. Абая начинается в Костанае. Как будут ездить автобусы?
Отправлено: 12.05.23 - 19:20
#4
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Уже месяц как начали работать на пр.Абая. зачем перекрыли участок от автовокзала до Быковского. Ни один участок не сделали. Даже в хорошую погоду никто там не работает. Как всегда ждут осадки.
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