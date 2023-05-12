Ремонт на еще одном участке пр. Абая начинается в Костанае. Как будут ездить автобусы?
12 мая 2023, 13:11 | ЖКХ
Ремонтные работы в центральной части города на проспекте начнутся 15 мая и продлятся чуть больше месяца - до 17 июня, сообщает пресс-служба акима города. Напомним, ремонт пр. Абая начался 6 апреля от путепровода до кольцевой развязки Баймагамбетова – Воинов-Интернационалистов – Абая. Здесь работы еще продолжаются.
Теперь, 15 мая, работы начнут в границах улиц Тәуелсіздік и Павлова. В связи с ремонтными работами маршруты автобусов №№ 3, 13, 18, 18А, 21, 25, 112, 113Б, 116, 120 изменят схему движения.
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