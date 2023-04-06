Как общественный транспорт будет объезжать ремонтируемый участок пр. Абая в Костанае?
Схемы объезда автобусов девяти маршрутов в связи с началом ремонта на пр. Абая опубликовала служба Ikomek. Напомним, средний ремонт на проспекте начался сегодня, 6 апреля.
Первый участок, который закрыли для ремонта, от путепровода до кольцевой развязки Баймагамбетова –Воинов-Интернационалистов – Абая. На это время открыли для проезда перекресток Чкалова – Абая. Завершат ремонт на этом отрезке 24 мая.
По завершению ремонтных работ здесь будут поочередно закрыты следующие участки дороги:
25.05.2023 – 17.06.2023 – от кольцевой развязки Баймагамбетова-Воинов-Интернационалистов-Абая до ул. М. Хакимжановой.
18.06.2023 – 14.07.2023 – от ул. М. Хакимжановой до ул. Павлова с открытием перекрестка Л. Беды-Абая.
15.07.2023 – 31.07.2023 – от ул. Павлова до ул. Тәуелсіздік.
Сроки перекрытия могут незначительно меняться в зависимости от сложности выполнения среднего ремонта.
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