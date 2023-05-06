Отправлено: - 23:20

111:

По моему это один раз в год один и большой здоровый Понт.

Цитата:Да уж, логика ещё та.Вот из за таких умозаключений происходит разрыв мозга у молодёжи.Я против, но я не против. А 9 мая не нужно (таскать) портреты Героев Великой Отечественной Войны к вечному огню. Лучше 8 сходить на танцы.