Мероприятия в честь Дня Победы начнутся в Костанае 8 мая. Подробный план опубликовала пресс-служба городского акимата. Часть традиционных мероприятий пройдут в формате онлайн. Костанайцам предлагают загрузить фотографии своих близких, участников ВОВ, на интернет-ресурсе онлайн-марша "Ер есiмi - Ер есiнде" (аналог "Бессмертного полка").

- 8 мая отдать дань уважения и памяти землякам, защищавшим родину в Великой Отечественной войне, костанайцы смогут у монумента павшим воинам в парке Победы, где будет организована инсталляция "Имена, опаленные войной", - сообщили в пресс-службе акимата. - У Вечного огня зажгутся стилизованные свечи в память о солдатах, не вернувшихся с поля боя. На LED-экранах города покажут хронику военных лет. В 20:00 на сцене Сити-центра состоится концерт муниципального духового оркестра.

9 мая официальные мероприятия по традиции начнутся с легкоатлетического полумарафона "Память". Участники стартуют в 9.00 от парка Победы. Они пробегут по пр. Назарбаева до промышленной зоны. Предусмотрено несколько забегов на дистанции 2, 4, 10 и 23 км.

- К 10.00 ветеранов в парк Победы доставит автоколонна "Женic сарбаздары. Солдаты победы", - рассказали в акимате. - У мемориала воинам-костанайцам состоится торжественна церемония возложения гирлянды воинской славы к Вечному огню с минутой молчания и оружейным залпом в память о погибших. Все желающие смогут возложить цветы к мемориалу.

Напомним, сейчас в Костанае живут 13 ветеранов войны. Из них только 7 планируют участвовать в торжественных мероприятиях.

В парке 9 мая сразу в двух местах, за мемориалом и на выходе из парка на проспект Назарбаева, будут выступать костанайские артисты и ученики ГШДТ. Традиционно в парке развернут три военно-полевые кухни , где костанайцы смогут попробовать солдатскую кашу - гречневую, пшенную и перловую.

Вечером, в 20.00 на сцене Сити-центра, пройдет концерт артистов и творческих коллективов Костаная.