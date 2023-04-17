Самому молодому ветерану Великой Отечественной войны уже 97 лет. Из-за преклонного возраста этих людей акимат Костаная намерен не проводить шествие от центра города до мемориала погибшим в войне.

Фото из архива "НГ"

Как пройдут майские праздники, рассказал сегодня, 17 апреля, на аппаратном совещании заместитель акима города Мажит ШУЛЕНОВ.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, начнутся уже в конце апреля. Одно из них - 26-километровый велопробег в честь отправки на фронт 151-ой стрелковой бригады, которая формировалась в Костанае. 26 апреля он стартует от парка Победы после церемонии возложения участниками цветов к мемориалу. 4 мая начнется акция «Фронтовые бригады» - во дворах домов, где проживают ветераны войны, их поздравят творческие коллективы города.

- 8 мая костанайцы смогут посетить инсталляцию в парке Победы «Имена, опаленные войной», где у монумента павшим будет гореть Вечный огонь и зажгутся стилизованные свечи, - рассказал Мажит Шуленов, - на LED-экранах будет транслироваться хроника военных лет.

Мероприятия 9 мая начнутся с традиционного легкоатлетического пробега «Память». Сердце праздника, как обычно, - чествование ветеранов.

- Решено, как и в прошлом году, провести его в парке Победы, куда ветеранов в 10 часов утра повезут от городского акимата. Основная колонна костанайцев будет выстроена на улице Победы в направлении парка, - сказал заместитель акима, - голова колонны сформирована на пересечении Победы и Баймагамбетова. Она начнет идти вслед за продвижением автоколонны ветеранов.

В парке все будет тоже по давно устоявшейся традиции: возложение цветов, минута молчания, оружейный салют в память о павших. После завершения церемонии в парке одновременно заработают несколько концертных площадок, начнут угощать гуляющих полевые кухни.

- В этот день в парке планируется раздача участникам праздника 1 000 голубых ленточек с казахстанской символикой в честь Победы, - сказал заместитель акима.

Вечером в центре города будет проходить двухчасовая тематическая концертная программа.

В мае страна отмечает также День единства народа Казахстана (1 мая) и День защитника Отечества (7 мая).

1 мая в 11 часов перед Дворцом молодежи начнет выступление танцевальный ансамбль танца «Карнавал». Параллельно в районе Аэропорт запланирована концертная программа этнокультурных объединений, в которую войдут и мастер-классы по национальным танцам, играм, состязаниям. В Сити-центре праздничная программа начнется в 14 часов, а в 18 часов на праздничный концерт пригласит ДК «Мирас».

Артисты этого учреждения культуры, вместе со служащими полиции, пограничниками, воспитанниками патриотических клубов Костаная, обеспечат праздничное настроение и 7 мая.

Ближе к датам уточненная информация о времени мероприятий дополнительно появится в прессе и соцсетях.