НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Деятельность частных детских садов бесконтрольна? На претензии родителей в Костанае не отреагировал ни один госорган
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46742
Деятельность частных детских садов бесконтрольна? На претензии родителей в Костанае не отреагировал ни один госорган
Отправлено: 07.05.23 - 09:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родители воспитанников ДОУ «Балапан Ofsted», расположенного в здании школы №16 в 8-м микрорайоне пожаловались в прокуратуру на антисанитарные условия в помещениях детсада и самоуправство его заведующей Шолпан Игисиновой.
Читать новость

T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
269
Re: Деятельность частных детских садов бесконтрольна? На...
Отправлено: 07.05.23 - 09:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да у нас везде родственные связи мешают нормальной справедливой жизни! антинародное государство преступников и бандитов!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS