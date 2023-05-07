Две недели назад с жалобами на антисанитарные условия и самоуправство в редакцию обратились родители воспитанников детского сада «Балапан Ofsted», расположенного в здании школы №16 в 8-м микрорайоне. Отметим, что этот детский сад - одна из организации сети частного учреждения «Ofsted» в Костанае.

В городском отделе образования сообщили, компания с 2014 года реализует госзаказ по услугам дошкольного образования. При этом не уточнили, какой объем финансовых средств был ими реализован, хотя в своем запросе «НГ» задавала этот вопрос.

По данным портала госзакупок, только в 2022 году ЧУ «Ofsted» исполнило обязательства по трем контрактам на общую сумму 303,9 млн тенге, в этом году городской отдел образования заключил с данным поставщиком два договора, общая стоимость которых к 4 апреля составила 374 млн тенге.

Кроме этого, согласно Постановлению акимата области «Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы», родители ежемесячно вносят оплату. В этом году ее размер составил 17 690 тенге для детей от 1 года до 3-х лет и 20 880 тенге — от 3-х до 6-ти лет.

До обращения в редакцию родители воспитанников детсада направили в Костанайскую городскую прокуратуру заявление об антисанитарных условиях в помещениях и самоуправстве заведующего ДОУ Шолпан ИГИСИНОВОЙ.

По их словам, женщина позволяет себе некорректное обращение к детям и родителям, в присутствии воспитанников может громко, не стесняясь выражениях, отчитать воспитателя.

- Она занимается самоуправством по всем фронтам, делает, что хочет. Недавно, в очередной раз морально угнетая нашего воспитателя Татьяну Владимировну, довела ее до того состояния, что ей пришлось дважды вызвать скорую помощь сюда же в детский сад, после чего она ушла на продолжительный больничный, - с негодованием сказала мать трехлетнего воспитанника младшей группы Галина.

Родители сняли видео, где показали, в каких антисанитарные условия пребывают их дети: пыль и мусор скопились на полу, грязь на унитазах в туалете, который, кстати, один для девочек и мальчиков.

- Я два года борюсь с тем, чтобы сделали полку в шкафчике моего ребенка. Неоднократно обращалась к заведующей Шолпан Шаймерденовне, но та мне сказала - «пусть ваш папа придет и сделает». Мой супруг, когда просили, снег здесь убирал, но простите, у него работа. Почему родители должны здесь делать все. Их даже не волнует безопасность ребенка? - задается вопросом Зара.

В прошлом году старшая группа, которую посещает дочь Зары, осталась без воспитателя. Заведующая вовремя не смогла найти замену, детям пришлось сидеть на полу в коридоре в ожидании воспитателя. По словам родителей, кадровая проблема здесь решается однотипно — путем объединения разновозрастных групп.

- Наш конфликт начался с ноября прошлого года, - рассказала Галина, - тогда нашему воспитателю сократили нагрузку. При этом нас не предупредили, а воспитателю вовсе запретили об этом сообщать. А на наш вопрос заведующей, почему нам не сообщили, та ответила: «Зачем?»

На протяжении нескольких дней родители оставляют трехлетнего ребенка в своей группе, а вечером забирают со средней группы. Сначала никто не придал этому значения, но этот факт, считают они, уже однажды отразился на психологическом состоянии малыша.

- Я вижу, что с ребенком происходит что-то не то, по ночам начинает кричать и плакать, успокоить мы его не можем на протяжении двух часов. Потом я стала сопоставлять факты... Я спросила воспитателя средней группы, где наш воспитатель. Та сказала, что ее сократили. Тогда я подняла этот вопрос в родительском чате, почему все молчат. Но никто из родителей даже не был в курсе о случившемся, - продолжила женщина. - Это младшая группа, ну нельзя ее объединять со средней группой.

Отец трехлетнего воспитанника младшей группы Евгений рассказал, что у его сына в один из дней, когда Татьяну Владимировну заменяла сама Шолпан Игисинова, обнаружил царапину, растянувшуюся от уха до плеча.

- Я спросил Шолпан Шаймерденовну, откуда эта царапина. Та сказала, что, якобы, не в курсе и ничего не видела. Пока мы добирались домой, она написала моей супруге, что отца предупредила о царапине... Дома мы осмотрели ребенка, жена стала выяснять, кто ему это сделал. Но в последствии еще мою же жену назвали неадекватной, - сказал Евгений.

Родители также пожаловались, что дети перестали пить воду во время отсутствия их основного воспитателя. При том что бутилированную воду и стаканчики регулярно приобретают родители.

- Не может трехлетний ребенок самостоятельно подойти и налить себе воду. При Татьяне Владимировне у нас такого не было. А сейчас когда ее заменяет непонятно кто, за детьми никто не смотрит. Более того, на них орут, да еще пугают нами же, - заметила Галина. - Со мной поделилась одна из мам, она стала свидетелем сцены, когда новый воспитатель говорит моему ребенку: «Если ты не успокоишься, я позвоню твоей маме, и она тебя наругает».

Родители снабжают детский сад еще и туалетной бумагой и средствами гигиены, которых так и не увидели родители во время рум-тура.

- В детском саду нет своих игрушек. В начале года я завезла огромный мешок с игрушками, - добавила Зара.

- Наши возмущения вполне законны, мы доверяем самое сокровенное - наших детей, - с надеждой на понимание сказала Галина. - Почему я должна переживать за своего ребенка, который говорит, что его ругают здесь, да еще и пугают мной. Это что: тюремное учреждение, а воспитатели - надзиратели.

"НГ" обратилась за комментариями к Шолпан Игисиновой, та не стала отрицать, но и соглашаться с аргументами родителей. На длинный список вопрос, корреспондент получила следующий ответ:

- По всем фактам, указанным в запросе, с родителями провели собрание, жалобы рассмотрены. Кроме того, сообщаем, что детский сад имеет частную форму собственности и установленные правила внутреннего распорядка. В случае, если родители не удовлетворены качеством оказываемых услуг, они имеют права выбора другой дошкольной организации, имеющейся в том же микрорайоне. Напомним, в данном микрорайоне, кроме частных дошкольных организаций действуют 3 государственных, - написала заведующая детского сада Шолпан Игисинова.

Итак, заявление, как это уже стало принятым, путешествовало из одного госоргана в другой в поисках компетентных для проверки ведомств. В СЭС в ней отказали, указав, что в приведенных в заявлении аргументах родителей о «полной антисанитарии в саду, всегда грязный пол и бардак в группах, у детей в группах нет целых игрушек» нет «оснований для проверки», мотивируя тем, что якобы данные «пункты отсутствуют в проверочных листах в отношении объектов дошкольного образования».

- В связи с вышеизложенным и ввиду отсутствия подтверждающих доказательств, непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, провести проверку по вашему заявлению не предоставляется возможным, - написано в их ответе родителям.

Городской же отдел образования, по словам родителей, перенаправил отписанное прокуратурой заявление в Департамент по обеспечению качества в сфере образования. Мы спросили руководителя отдела образования Костаная Гульсим УРАЗБАЕВУ, почему будучи заказчиком, в ведомстве не отреагировали на заявление родителей?

- Мы не имеем права проверять, у нас только образовательная деятельность, в связи с этим перенаправлено, - сказала она, - Это частный детский сад, мы не имеем права туда заходить проверять. Только образовательную деятельность и методическую работу можем посмотреть.

В ДОУ, где размещен госзаказ, все проводится так называемый «плановый мониторинг по соблюдению и обеспечению условий по дошкольному воспитанию и обучению».

- Согласно плану отдела образования проводится методический день по оказанию консультативной и методической помощи дошкольным организациям, осуществляется анализ документов, используемые в образовательной деятельности, - уточнила Уразбаева.

На вопрос, какие виды услуг входят в стоимость государственного заказа, в отделе образования уточнили: «коммунальные услуги, услуги связи, налоги, зарплаты педагогам, оздоровительные пособия, отпускные, приобретение и прочие услуги». Ежемесячные расходы по государственному образовательному заказу на одного воспитанника в этом году составили 46 189 тенге.

Обращаем внимание родителей, что в Правилах размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение отмечается, что финансирование ДОУ за счет государства идет за «фактически посещающих» детей, а также за «отсутствующих по болезни, лечению, реабилитации в медицинских и иных организациях, предоставлению одному из родителей трудового отпуска и оздоровлению ребенка сроком до двух месяцев в год (при предоставлении справки или письменного заявления» и за «отсутствующих в дошкольной организации в течение трех рабочих дней в месяц». Все эти пункты и объясняют различные манипуляции со справками и родительскими заявлениями, которые проводят в детском саду.

По словам родителей, в группах также есть, как они их называют, «прозрачные дети». Это те воспитанники, по которым родительская плата «за питание» проходит через личный счет Игисиновой. Вопрос остается открытым, насколько законны дынные финансовые движения.

В отделе образования обратили внимание, что «взаимоотношения между дошкольной организацией и законными представителями регулируются договором, который заключается при зачислении ребенка в детский сад».

Обращение родителей сейчас еще рассматривается в Департаменте по обеспечению качества в сфере образования, где заместителем руководителя является близкая родственница заведующей Шолпан Игисиновой — Айман Игисинова. До этого года она возглавляла здесь отдел внешней оценки качества образования, где и проверяют, в том числе деятельность ДОУ. Этот или иной аспект повлиял на то, что в прошлом проверка деятельности и качества предоставляемых услуг в ДОУ не проводилась?

- Повлиять на результаты проверок, проводимых в Департаменте, родственные отношения не могут, - уточнили для «НГ» в Департаменте.

Кстати, в департаменте уточнили, что ранее не было обращений с просьбой о внеплановой проверке.

«НГ» спросила, будет ли в рамках данного обращения проверка, и там дали понять, что действующий мораторий не позволяет ее провести.