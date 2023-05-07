Re: Сказ о том, как историк с юристом деревья сажали

Отправлено: - 09:04

да высадка кустарников впритык к бордюру-это нонсенс. Я тоже сразу подумал-а как зимой то снег будут чистить?Осенью листва будет вдоль бордюра собираться, опять надо как то чистить. А когда кусты разрастутся, то многие вылезет на проезжую часть. Как то неправильно высадили, можно было их намного ближе к тротуару. Кто дает такие распоряжения? Или еще свежайший пример. Новые разметки на дорогах. На Воинов интернационалистов две сплошные практически через всю улицу. А как людям выезжать со дворов или с гаражных кооперативов? Теперь они вынуждены делать круги по соседним улицам, чтобы попасть в нужное направление но на свою. Идиотизм проявляется все чаще. Лишь бы как то подгадить людям.