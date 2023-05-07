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≡ Сказ о том, как историк с юристом деревья сажали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46742
Сказ о том, как историк с юристом деревья сажали
Отправлено: 07.05.23 - 09:04
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Аким Костаная, тот самый назначенец Архимеда, от которого след простыл, и которому не дали, исполнить волю властелина - заменить весь бордюр по Абая(Ибрагима) на гранит. Откопал старые инструкции, как пилить бюджетное бабло. Там говорится вырубай деревья вдоль улиц и сажай сосны, корнями вверх. Дата 2007 год. Ну видать историк плохой, в принципе такой же юрист.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
476
Re: Сказ о том, как историк с юристом деревья сажали
Отправлено: 07.05.23 - 09:04
#1
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да высадка кустарников впритык к бордюру-это нонсенс. Я тоже сразу подумал-а как зимой то снег будут чистить?Осенью листва будет вдоль бордюра собираться, опять надо как то чистить. А когда кусты разрастутся, то многие вылезет на проезжую часть. Как то неправильно высадили, можно было их намного ближе к тротуару. Кто дает такие распоряжения? Или еще свежайший пример. Новые разметки на дорогах. На Воинов интернационалистов две сплошные практически через всю улицу. А как людям выезжать со дворов или с гаражных кооперативов? Теперь они вынуждены делать круги по соседним улицам, чтобы попасть в нужное направление но на свою. Идиотизм проявляется все чаще. Лишь бы как то подгадить людям.
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